陸配「關關」嗆「紅旗插滿台灣」 遭廢止居留許可已離境

綽號「關關」的陸配關姓女子在抖音發表「遲早紅旗插滿台灣」，又到馬場町紀念公園祭拜共諜吳石，遭民眾檢舉，移民署認定其言論危害國家安全及社會安定，去年底廢止其居留許可並限期離境。關女已於今年1月16日自行離境，移民署未執行強制驅離。

據悉，關女從大陸廣東結婚來台，與台籍丈夫離婚後，先後以「關關」、「小辣椒」為暱稱，在抖音上發表影片，提及「遲早紅旗插滿台灣」、「願祖國繁榮昌盛，早點統一台灣，忍不下去了，再不統一，我們要被整毒死」，嗆內政部長劉世芳等官員「台獨頑固份子」等言論，多次遭民眾檢舉。

移民署表示，關女言論逾越言論自由尺度，主張消滅中華民國，或矮化我國國家主權，與最初來台目的不符，且有危害國家安全及社會安定之虞，遂依法廢止其長期居留許可並限期離境。