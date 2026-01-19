關係持續升溫 中韓自貿協定第二階段談判在北京啟動

韓自由貿易協定（FTA）第二階段第13輪談判19日在北京啟動，為期五天。南韓產業通商部通商交涉室室長權慧珍，大陸商務部國際經貿關係司司長林峰將作為兩國首席代表出席，兩國代表團共30餘人與會。

據韓聯社，中韓兩國2015年簽署自貿協定，於2018年3月啟動第二階段談判，至今共進行12輪談判和多場會議，就服務與投資市場開放進行磋商。

中韓領導人本月5日在北京舉行會談，並就努力推動自貿協定後續談判在年內取得進展形成共識。根據兩國元首共識，雙方計劃在本輪談判中加快推進有關服務、投資、金融三大領域市場開放的磋商。

據公開資料，2002年，大陸總理朱鎔基、日本首相小泉純一郎、南韓總統金大中在中日韓領導人會議上提出了建立包括中日韓的三國合作的自由貿易區的構想，並開始在三國之間的民間學者之間展開研究和交流，三國承諾七年之內完成機制的構建和規劃。

2010年11月25日，在山東省青島市東亞經濟交流機構第四屆大會上，三國之間的十個會員城市簽訂了《「環黃海行動」備忘錄》，在中國的天津市、青島市、大連市、煙臺市，日本的北九州市、下關市、福岡市，韓國的釜山市、仁川市和蔚山市這10個城市開始中日韓自由貿易區展開先行先試。

2011年，中日韓領導人會議上，大陸總理溫家寶、日本首相野田佳彥、韓國總統李明博三國領導人宣布在2011年年底完成「中日韓自由貿易區」的構建和規劃設想，並且將在2012年啟動談判。

2012年5月13日，三國在北京簽署首個投資協議。此外三國領導人一致同意年內啟動中日韓自由貿易區談判，大陸倡議在山東建設中日韓自由貿易區示範區，並積極考慮建立三國產業合作基地。2012年11月20日，三國經貿部長進行會晤舉行，並宣布正式啟動自貿區談判。

2015年6月1日，中韓在韓國首爾簽署《中韓自貿協定》。同年12月20日，協定正式生效，中韓自由貿易區形成。