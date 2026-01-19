快訊

巴黎百年公寓坍塌！慶生趴30賓客如坐大怒神急墜 可能原因曝

學測數B解答看這！師評題目完整有深度「這題不容易」 考生：陷阱題不多

民調／高雄市長藍綠對決 柯志恩領先賴瑞隆6.3個百分點

人民幣持續走強 中間價創逾32個月新高

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
人民幣對美元近期明顯走強，人民幣在岸、離岸即期匯率及人民幣中間價均已來到近32個月新高。（路透）
人民幣對美元近期明顯走強，人民幣在岸、離岸即期匯率及人民幣中間價均已來到近32個月新高。（路透）

人民幣對美元中間價19日上調27點報7.0051，為2023年5月18日以來的近32個月最高。亞洲交易時段盤中，離岸人民幣兌美元升破6.96關口。

新華財經指出，上周，美國通膨數據弱於預期，但消費較預期更好，美元指數延續上漲勢頭但反彈幅度相對有限；人民幣對美元匯率延續了近期的上行勢頭，繼續在2024年9月以來的高位震盪。

摩根士丹利中國首席經濟學家邢自強表示，近期人民幣升值主要受美元貶值及春節前出口和消費季節性因素推動，預期人民幣今年仍有升值空間。

大陸國務院發展研究中心原副主任劉世錦指出，中國需要實施進出口基本平衡的新戰略，在保持出口競爭力、存在大量出口順差的情況下，相應增加由人民幣支付結算的進口。劉世錦建議，加快人民幣國際化進程，積極有序地擴大包括債券、股票、基金、衍生品等在內離岸人民幣金融產品生態，增加人民幣的流動性和使用便利性，助推人民幣合理升值。

人民幣 對美 通膨

延伸閱讀

台美拍板關稅協議 電電公會：布局美國推供應鏈韌性

影／鄭麗君：關稅已完成總結會議 數周後簽署貿易協議完成最後一哩路

大摩：記憶體缺口進一步擴大 上調五家目標價

鄭麗君率隊敲定台美貿易協議關稅15% 卓榮泰明晨親赴桃園接機

相關新聞

人民幣持續走強 中間價創逾32個月新高

人民幣對美元中間價19日上調27點報7.0051，為2023年5月18日以來的近32個月最高。亞洲交易時段盤中，離岸人民...

上海未來5年發展目標：打造習近平文化思想最佳實踐地

上海「十五五」規劃建議提出「打造習近平文化思想最佳實踐地」，聲稱要「堅持不懈用習近平新時代中國特色社會主義思想凝心鑄魂」...

太子集團陳志遣返北京 洗錢金流涉30國中美談判分產？

1月7日，在柬埔寨警察部門配合下，大陸公安部派出工作組，將跨境賭詐犯罪集團頭目陳志從柬埔寨金邊押解回北京。由於美、中沒有簽署引渡條約，當陳志被遣送到北京，反映了美國無法將陳志引渡到美國受審，這個涉及30多國的特大國際詐騙案，外界關注能否追回被騙的巨額資產；當前兩岸共打機制效果不彰下，台灣民眾想追回財產是否遙遙無期？

新聞眼／北京拉攏中亞 好處多挑戰也多

從二○二一年中國大陸與中亞五國的貿易總額突破五百億美元，短短數年，這一數據到去年已超過千億美元，但更具意義的是，這是北京...

大陸超越俄羅斯 躍居中亞最大貿易夥伴

中國大陸商務部昨日指出，二○二五年大陸與中亞經貿合作取得長足發展，據大陸海關統計，去年雙方貨物貿易進出口達一○六三億美元...

世界第一高橋…花江峽谷大橋通車 2小時變2分鐘

歷時三年多建設，橫跨貴州黔西南州和安順市交界的花江峽谷大橋昨日通車。該橋全長二八九○公尺，是目前世界山區峽谷最大跨度鋼桁...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。