快訊

台美關稅只需二讀 江啟臣：嚴審關鍵報告扮黑臉增談判底氣

他氣2026年微軟Word「表格空白頁還刪不掉」 內行人曝10秒解決方法

蘆洲葱油餅攤商雙屍案…逆子行凶換掉血衣騎車逃 家中監視器全都錄

專家：國家安全等因素將令中美AI難以融合

中央社／ 香港19日電

中國和香港著名金融投資專家陶冬表示，中國和美國近年都積極推進人工智慧（AI）發展，但兩者發展路徑完全不一樣，未來必定出現兩套平行但不相容的AI系統，加上地緣政治和國家安全因素，兩者難以融合。

香港經濟日報今天刊登了對淡水泉投資（香港）總裁陶冬的專訪，他表示，北京中央去年底啟動國家級創業投資引導基金，旨在培育本土科技領軍企業，以及把資源放到中小應用發展方面。

他說，當中國向中小科企提供資金後，便會要求科企開源，最終要為市場、為經濟、為企業及為個人服務，這就是國家推動的「AI+」，「她不需要AI公司十分輝煌及偉大，但需要有一系列AI公司為整個經濟及社會賦能」。

他表示，中國AI走的路線和美國AI走的路線完全不一樣，美國做的是高價廠，「你要大量付款」，中國則因國家大基金介入，AI專案都被國家收了，最後AI可能成為像水電煤般極度便宜的成本。

據分析，中國政府沒指望在AI上面賺到錢，但希望AI可以給整體經濟賦能，帶動整體經濟發展。

陶冬認為，美國的AI是自下而上、由資本市場催生的閉源模式，中國AI是自上而下、國家組織的開源模式，「一個收錢，一個不收錢，那麼市場會如何選擇，就變得很有意思」。

他說，閉源才能賺錢，但中國的AI模型下載量超越美國，全因其開源，而開源一定能夠吸引更多的開發者，「那麼你的應用場景就會變得更豐富」，應用愈豐富，能愈能吸引更多人進來，賺錢的機會就愈多」。

由於中美在AI發展路徑截然不同，陶冬相信，未來必定出現兩套平行但不相容的AI系統。

他並說，在目前的地緣政治下，加上國家安全考慮，中美雙方的AI系統很難融合；AI勢必涉及巨量資料，沒有一個人、沒有一個國家會把這些資料放到另一個國家的雲端上面，因為AI可改善武裝無人機的決策系統、飛彈系統，「所以你不可能將AI系統與另一個國家融合」。

延伸閱讀

美國扣查南非運往中國反潛訓練設備 指助北京擴軍力

台積電將擴大投資美國 設備、機電廠也有好處

台美關稅豁免 南韓要比照…擬動用「不劣於」其他國家待遇條款

香港黃金結算系統 拚年內上路

相關新聞

上海未來5年發展目標：打造習近平文化思想最佳實踐地

上海「十五五」規劃建議提出「打造習近平文化思想最佳實踐地」，聲稱要「堅持不懈用習近平新時代中國特色社會主義思想凝心鑄魂」...

太子集團陳志遣返北京 洗錢金流涉30國中美談判分產？

1月7日，在柬埔寨警察部門配合下，大陸公安部派出工作組，將跨境賭詐犯罪集團頭目陳志從柬埔寨金邊押解回北京。由於美、中沒有簽署引渡條約，當陳志被遣送到北京，反映了美國無法將陳志引渡到美國受審，這個涉及30多國的特大國際詐騙案，外界關注能否追回被騙的巨額資產；當前兩岸共打機制效果不彰下，台灣民眾想追回財產是否遙遙無期？

新聞眼／北京拉攏中亞 好處多挑戰也多

從二○二一年中國大陸與中亞五國的貿易總額突破五百億美元，短短數年，這一數據到去年已超過千億美元，但更具意義的是，這是北京...

大陸超越俄羅斯 躍居中亞最大貿易夥伴

中國大陸商務部昨日指出，二○二五年大陸與中亞經貿合作取得長足發展，據大陸海關統計，去年雙方貨物貿易進出口達一○六三億美元...

世界第一高橋…花江峽谷大橋通車 2小時變2分鐘

歷時三年多建設，橫跨貴州黔西南州和安順市交界的花江峽谷大橋昨日通車。該橋全長二八九○公尺，是目前世界山區峽谷最大跨度鋼桁...

我智庫示警：陸成熟製程市占率 2年後超台

國科會旗下智庫「科技、民主、社會研究中心（ＤＳＥＴ）」經濟安保組昨指出，中國大陸晶片產能擴張，已演變成為全面主導成熟製程...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。