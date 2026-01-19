專家：國家安全等因素將令中美AI難以融合

中國和香港著名金融投資專家陶冬表示，中國和美國近年都積極推進人工智慧（AI）發展，但兩者發展路徑完全不一樣，未來必定出現兩套平行但不相容的AI系統，加上地緣政治和國家安全因素，兩者難以融合。

香港經濟日報今天刊登了對淡水泉投資（香港）總裁陶冬的專訪，他表示，北京中央去年底啟動國家級創業投資引導基金，旨在培育本土科技領軍企業，以及把資源放到中小應用發展方面。

他說，當中國向中小科企提供資金後，便會要求科企開源，最終要為市場、為經濟、為企業及為個人服務，這就是國家推動的「AI+」，「她不需要AI公司十分輝煌及偉大，但需要有一系列AI公司為整個經濟及社會賦能」。

他表示，中國AI走的路線和美國AI走的路線完全不一樣，美國做的是高價廠，「你要大量付款」，中國則因國家大基金介入，AI專案都被國家收了，最後AI可能成為像水電煤般極度便宜的成本。

據分析，中國政府沒指望在AI上面賺到錢，但希望AI可以給整體經濟賦能，帶動整體經濟發展。

陶冬認為，美國的AI是自下而上、由資本市場催生的閉源模式，中國AI是自上而下、國家組織的開源模式，「一個收錢，一個不收錢，那麼市場會如何選擇，就變得很有意思」。

他說，閉源才能賺錢，但中國的AI模型下載量超越美國，全因其開源，而開源一定能夠吸引更多的開發者，「那麼你的應用場景就會變得更豐富」，應用愈豐富，能愈能吸引更多人進來，賺錢的機會就愈多」。

由於中美在AI發展路徑截然不同，陶冬相信，未來必定出現兩套平行但不相容的AI系統。

他並說，在目前的地緣政治下，加上國家安全考慮，中美雙方的AI系統很難融合；AI勢必涉及巨量資料，沒有一個人、沒有一個國家會把這些資料放到另一個國家的雲端上面，因為AI可改善武裝無人機的決策系統、飛彈系統，「所以你不可能將AI系統與另一個國家融合」。