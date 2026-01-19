快訊

上海未來5年發展目標：打造習近平文化思想最佳實踐地

聯合報／ 大陸中心／即時報導
上海「十五五」規劃建議提出上海要「打造習近平文化思想最佳實踐地」，推進全市大中小學生「中共一大紀念館」紅色研學全覆蓋。中國共產黨第一次全國代表大會1921年7月23日至8月初在上海法租界和浙江嘉興召開，「中共一大紀念館」位於上海市黃浦區黃陂南路。（新華社）
上海「十五五」規劃建議提出「打造習近平文化思想最佳實踐地」，聲稱要「堅持不懈用習近平新時代中國特色社會主義思想凝心鑄魂」。同時推進實施「黨的誕生地」紅色文化傳承弘揚工程，推進全市大中小學生「中共一大紀念館」紅色研學全覆蓋，推動紅色宣教、紅色文藝、紅色文創協同發展，構建紅色資源保護利用大聯動格局。

2023年10月7日至8日大陸「全國宣傳思想文化工作會議」在北京召開，新華社隨後於10月9日發表評論員文章稱，這場會議最重要的成果就是首次提出「習近平文化思想」。據新華社當時報導，中共中央總書記習近平指出，宣傳思想文化工作事關中共的前途命運，事關國家長治久安，事關民族凝聚力和向心力，是一項極端重要的工作。

習近平強調，要堅持以新時代中國特色社會主義思想為指導，聚焦用黨的創新理論武裝全黨、教育人民這個首要政治任務，圍繞在新的歷史起點上繼續推動文化繁榮、建設文化強國、建設中華民族現代文明這一新的文化使命。

「習近平文化思想」究竟是什麼？《共產黨員網》指出，中共十八大以來，「以習近平同志為核心的黨中央立足黨和國家事業發展全局，堅持把文化建設擺在治國理政突出位置，作出一系列重大部署，創造性提出一系列新思想新觀點新論斷，形成了習近平文化思想。」

《共產黨員網》稱，習近平文化思想系統回答了新時代堅持和發展什麽樣的中國特色社會主義文化、怎樣堅持和發展中國特色社會主義文化的重大課題，深刻闡述了新時代文化建設的地位作用、目標任務、方針原則、戰略路徑、實踐要求，是新時代中共領導文化建設實踐經驗的理論總結。

《共產黨員網》並表示，「習近平文化思想」為做好新時代新征程宣傳思想文化工作、推動文化繁榮、建設文化強國提供了強大思想武器和科學行動指南。

