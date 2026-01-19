聽新聞
AI搶飯碗？陸大學掀藝術相關科系裁撤潮

聯合報／ 記者黃雅慧／綜合報導
中國大陸多所大學近年相繼裁撤藝術相關科系，與此同時，AI、機器人、半導體等新興科技則是大量成立。圖／取自新華日報
中國大陸多所大學近年相繼裁撤藝術相關科系，與此同時，AI、機器人、半導體等新興科技則是大量成立。圖／取自新華日報

吉林大學近日更新學校本科專業設置情況顯示，該校有十九個科系已停招，其中有六個為藝術學類專業。大陸媒體報導，不只吉林大學，大陸已有多校撤銷藝術相關科系。廈門大學經濟學系副教授丁長指出，人工智慧（ＡＩ）的發展對很多領域衝擊很大，其中藝術設計領域受到的衝擊非常大。

除吉林大學外，據上海第一財經報導，華東師範大學二○二五年新增數據科學專業，專業總數為八十六個；停招專業廿四個，停招專業包括繪畫、雕塑、藝術教育；南昌大學去年四月也公告，擬撤銷八個專業，其中包括戲劇影視文學、廣播電視編導、動畫、藝術設計學等四個藝術學專業。

麥可思研究院發布「中國—世界高等教育趨勢報告（二○二五）」顯示，二○一四年至二○二三年間，撤銷數量較多的廿個專業裡，藝術學占三席：服裝與服飾設計（一○八個）、產品設計（九十八個）、動畫（四十九個）。二○二五年已有多所高等院校公示擬撤銷專業名單，視覺傳達設計、服裝與服飾設計、環境設計、產品設計仍是撤銷數量較多的專業。

不過，麥可思研究院指出，部分藝術專業退場，並不代表藝術學科在大學教育中整體沒落。在部分專業被撤銷的同時，一批新興藝術專業正陸續進入本科專業目錄，包括數位演藝設計、虛擬空間藝術等多個新專業，體現出藝術與數位、科技的緊密結合，且帶有十分鮮明的市場需求導向。

