聽新聞
0:00 / 0:00

降價也救不起！歐洲豪車 在陸銷量大減

聯合報／ 記者黃雅慧／綜合報導
歐洲三大豪車品牌BBA（賓士、BMW、奧迪）2025年在中國市場的銷量全數衰退。圖為2025年4月上海車展上賓士的展位。路透
歐洲三大豪車品牌BBA（賓士、BMW、奧迪）2025年在中國市場的銷量全數衰退。圖為2025年4月上海車展上賓士的展位。路透

歐洲豪華名車在中國大陸市場已不再吃香。歐洲傳統三大豪車品牌ＢＢＡ（賓士、ＢＭＷ、奧迪）二○二五年在大陸市場全面下滑，三大車廠去年在大陸銷量比二○二四年減少約廿六萬輛，而保時捷二○二五年在大陸市場的銷量更大減百分之廿六。

數據顯示，ＢＭＷ、賓士與奧迪去年在大陸銷量分別為六十二點五五萬輛、五十七點五萬輛與六十一點七五萬輛，和前一年相比分別衰退百分之十二點五、百分之十九和百分之五。二○二五年ＢＢＡ在大陸市場的銷量基本跌回到七、八年前。

就全球交付量，ＢＭＷ以二四六點三七萬輛的全球交付量穩居三強首位，年增百分之○點五，成為唯一保持成長的品牌；奧迪全球交付一六二點三六萬輛，年減百分之二點九；賓士表現最弱，集團全年交付二一六萬輛，年減百分之十。

從官方數據看，ＢＭＷ與賓士去年最大單一市場仍是中國大陸。其中，ＢＭＷ中國在其全球銷量體系中占比為百分之廿五點四，賓士中國在其全球銷量體系中占比為百分之廿六點五。針對大陸市場銷量下滑原因，賓士解釋，其在大陸市場面臨豪華車市場結構性波動及自身產品周期調整等挑戰。

保時捷二○二五年在大陸市場交付量也跌至四點一九萬輛，較二○二四年的五點六九萬輛大幅下降百分之廿六。保時捷表示，核心影響因素包括大陸的豪華車市場環境具有挑戰性，以及大陸市場尤其是純電動車型領域的競爭日趨激烈。

綜合陸媒報導，許多車廠今年以來推出價格新政。ＢＭＷ中國一日起對旗下卅一款主力車型進行建議零售價調整，其中廿四款車型的降幅超過百分之十，五款超過百分之廿。

中國汽車工業協會日前公布，二○二五年大陸汽車產銷分別完成三四五三點一萬輛和三四四○萬輛，年增長分別為百分之十點四和百分之九點四，續居全球第一。

事實上，二○二四年ＢＢＡ銷量在全球及大陸銷售情況均出現下滑。當時即有分析認為，銷售下滑主因之一是大陸本土電動車的崛起。

奧迪 保時捷 豪車

延伸閱讀

跨分向線撞賓士GT跑車下場慘… 要賠156萬光代步費高達91萬

雲林中古車行深夜3惡煞闖進 球棒狠砸賓士、BMW高級車

歐洲豪車中國市場不再吃香 賓士去年銷量衰退19%

300萬賓士排氣聲浪123分貝 超標噪音耍帥先吞罰單

相關新聞

「四九」雪凍北京 陸多地寒潮藍色預警

一月十七日正值中國農曆「四九」的第一天，北京當天迎來二○二六年首場降雪。雪花紛紛飄落，延慶、海淀、石景山等區發布暴雪藍色...

降價也救不起！歐洲豪車 在陸銷量大減

歐洲豪華名車在中國大陸市場已不再吃香。歐洲傳統三大豪車品牌ＢＢＡ（賓士、ＢＭＷ、奧迪）二○二五年在大陸市場全面下滑，三大...

新聞眼／北京拉攏中亞 好處多挑戰也多

從二○二一年中國大陸與中亞五國的貿易總額突破五百億美元，短短數年，這一數據到去年已超過千億美元，但更具意義的是，這是北京...

大陸超越俄羅斯 躍居中亞最大貿易夥伴

中國大陸商務部昨日指出，二○二五年大陸與中亞經貿合作取得長足發展，據大陸海關統計，去年雙方貨物貿易進出口達一○六三億美元...

兩岸觀策／滑入歷史垃圾時間 兩岸危局中仍有轉機

新年伊始，兩岸互有喊話，但整體來看，交集甚少，各界也罕有對今年兩岸關係樂觀的估計，加上今年是台灣與美國的選舉年，種種不確定因素還恐怕會有想像不到的風險發生。 兩岸領導人的新年談話上，中共總書記習近平稱「兩岸同胞血濃於水，祖國統一的歷史大勢不可阻擋」；賴總統則提出「中國擴張的野心持續升高」，要求國防預算快通過。兩岸雙方各說各話、各行其是的基調，正在持續加深。

加國降陸電動車關稅 美國看衰

加拿大總理卡尼訪問大陸行程昨天結束，中加達成多項經貿協議，其中加拿大將大幅降低大陸電動汽車關稅進入加拿大，卡尼稱大陸電動...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。