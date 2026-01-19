歐洲豪華名車在中國大陸市場已不再吃香。歐洲傳統三大豪車品牌ＢＢＡ（賓士、ＢＭＷ、奧迪）二○二五年在大陸市場全面下滑，三大車廠去年在大陸銷量比二○二四年減少約廿六萬輛，而保時捷二○二五年在大陸市場的銷量更大減百分之廿六。

數據顯示，ＢＭＷ、賓士與奧迪去年在大陸銷量分別為六十二點五五萬輛、五十七點五萬輛與六十一點七五萬輛，和前一年相比分別衰退百分之十二點五、百分之十九和百分之五。二○二五年ＢＢＡ在大陸市場的銷量基本跌回到七、八年前。

就全球交付量，ＢＭＷ以二四六點三七萬輛的全球交付量穩居三強首位，年增百分之○點五，成為唯一保持成長的品牌；奧迪全球交付一六二點三六萬輛，年減百分之二點九；賓士表現最弱，集團全年交付二一六萬輛，年減百分之十。

從官方數據看，ＢＭＷ與賓士去年最大單一市場仍是中國大陸。其中，ＢＭＷ中國在其全球銷量體系中占比為百分之廿五點四，賓士中國在其全球銷量體系中占比為百分之廿六點五。針對大陸市場銷量下滑原因，賓士解釋，其在大陸市場面臨豪華車市場結構性波動及自身產品周期調整等挑戰。

保時捷二○二五年在大陸市場交付量也跌至四點一九萬輛，較二○二四年的五點六九萬輛大幅下降百分之廿六。保時捷表示，核心影響因素包括大陸的豪華車市場環境具有挑戰性，以及大陸市場尤其是純電動車型領域的競爭日趨激烈。

綜合陸媒報導，許多車廠今年以來推出價格新政。ＢＭＷ中國一日起對旗下卅一款主力車型進行建議零售價調整，其中廿四款車型的降幅超過百分之十，五款超過百分之廿。

中國汽車工業協會日前公布，二○二五年大陸汽車產銷分別完成三四五三點一萬輛和三四四○萬輛，年增長分別為百分之十點四和百分之九點四，續居全球第一。

事實上，二○二四年ＢＢＡ銷量在全球及大陸銷售情況均出現下滑。當時即有分析認為，銷售下滑主因之一是大陸本土電動車的崛起。