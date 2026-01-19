新聞眼／北京拉攏中亞 好處多挑戰也多

從二○二一年中國大陸與中亞五國的貿易總額突破五百億美元，短短數年，這一數據到去年已超過千億美元，但更具意義的是，這是北京首度在中亞地區貿易額全面超過俄羅斯，象徵中俄兩國在當地經貿影響力的翻轉。

中亞五國包含哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、土庫曼和烏茲別克，這些國家規模雖然不大，但地理位置極為重要，同時當地也蘊藏豐富能源。北京看準中亞戰略價值，近年積極發展與中亞各國關係，建立「中國—中亞峰會」，雙方關係已升級為「中國—中亞命運共同體」。

對北京來說，中亞是大陸多元能源供應的關鍵來源，能有效降低對麻六甲海峽等海上航道的依賴。具體來說，土庫曼是大陸最大的管道天然氣供應國。哈薩克的石油與鈾礦（大陸核能重要來源）及烏茲別克的礦產，對大陸工業產業鏈穩定至關重要。

大陸近年布局「一帶一路」戰略，中亞位於歐亞大陸地理中心，是大陸通往歐洲、中東和南亞必經之地。在物流通道上，大陸透過密集的中歐班列確保與歐陸貿易，中亞成為陸路貿易「中轉站」。而去年動工的中吉烏鐵路（中國—吉爾吉斯—烏茲別克）預計二○三一年完工，將成為大陸通往歐洲和中東最快路徑。

此外中亞與新疆接壤，該地區穩定關係到大陸國土安全。近年大陸藉上合組織框架，與中亞合作打擊「三股勢力」，即著眼邊境安全。

不過，北京拉攏和深化與中亞各國關係也非一馬平川的坦途，仍存在不少結構性的隱憂和挑戰。首先是債務陷阱與不對稱依賴的疑慮，中亞國家對中方資金與技術依賴日益加深，塔吉克、吉爾吉斯等國欠中方債務占其外債比例極高（部分超過四成），引發當地擔憂，該國關鍵基礎設施（如礦場或鐵路）經營權將落入中方。

其次是地緣政治的脆弱平衡。長期以來，中亞維持「俄管安全、中管經濟」默契，但這平衡正在傾斜。俄仍受困於俄烏戰爭，北京則開始加深與中亞的執法與安全合作，可能引發俄國猜疑。另不可忽視的是中亞國家內部的排華情緒。哈薩克等地曾多次爆發針對中企租用土地、開採礦產的抗議活動，當地民眾擔心中企會帶來汙染或搶奪就業機會，這些民間或企業反彈亦可能阻礙雙邊關係。