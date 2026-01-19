大陸超越俄羅斯 躍居中亞最大貿易夥伴

中國大陸商務部昨日指出，二○二五年大陸與中亞經貿合作取得長足發展，據大陸海關統計，去年雙方貨物貿易進出口達一○六三億美元（約台幣三兆三六一五億元），同比成長百分之十二。這是大陸與中亞進出口總值首次突破一千億美元大關，使得大陸首次躍居中亞各國第一大貿易夥伴，中亞占大陸外貿比重進一步上升。

中亞國家包含哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、土庫曼和烏茲別克五國，中亞地區橫跨歐亞大陸，具地緣重要性。北京近年加強與中亞五國經貿合作，透過「一帶一路」倡議，打造「中國—中亞—西亞經濟走廊」及「中國—中亞峰會」機制，雙方在能源、物流通道和安全等領域密切合作。

過去５年 關鍵變化期

在此之前，俄羅斯長期以來是中亞地區最大的貿易夥伴，過去五年是關鍵的變化期。儘管大陸在許多年前就已成為個別國家（如土庫曼和烏茲別克）的最大貿易夥伴，但以整個中亞地區而言，大陸正式全面超越俄羅斯成為第一是近年的事。

綜合外電報導，二○二一年大陸與中亞五國的貿易總額突破五百億美元，開始在總量上挑戰俄羅斯的地位。二○二三年至二○二四年，大陸在哈薩克等大國的貿易占比顯著提升，進一步壓縮俄羅斯的影響力。至二○二五年，大陸歷史性地成為中亞五國整體的第一大貿易夥伴，貿易總額首度超過千億美元。

針對大陸與中亞經貿，大陸商務部歐亞司負責人昨日指出，二○二五年在元首外交戰略引領下，大陸與中亞國家全年貨物貿易進出口達一○六三億美元，同比增長百分之十二，增速較上年提高六個百分點，連續五年成長。

具體來看，大陸對中亞出口七一二億美元，年增百分之十一，機電及高科技產品增長強勁，大陸「新三樣」（電動汽車、鋰電池和太陽能電池）產品市占率穩步擴大。大陸自中亞進口三五一億美元，年增百分之十四，化工、鋼材及農產品等非資源類產品種類進一步豐富。

跨境電商 持續高增長

新型業態方面，大陸—中亞跨境電商進出口保持快速增長，倉儲物流建設持續推進，跨境支付合作全面鋪開，大陸—中亞貿易暢通合作平台已於江蘇南京正式掛牌運營，「絲路電商」成為促進貿易往來的高效橋梁。投資與貿易融合上，高品質共建「一帶一路」合作持續推進，一批互聯互通、裝備製造、綠色礦產、現代農業等領域的大項目加快實施，帶動擴大對中亞出口，並助力中亞國家產業升級與經濟振興。