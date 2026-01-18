快訊

國1北上路段連環撞車禍！多車追撞嚴重受損 車流回堵4公里

明天北東慎防大雨 強烈大陸冷氣團再次來襲「最冷時間點曝光」

中國AI被指可買通 業者標榜付費讓商品被推薦

中央社／ 台北18日電

中國媒體報導，中國市場有程式開發者推出「讓產品更容易被AI推薦」的服務，號稱讓能幫助商家從「被搜索」轉向「被推薦」，讓中國民眾在要求AI給出消費建議時，藉機推薦這款買通AI的產品。

澎湃新聞報導，中國近來不斷有消費者反映，向AI提問時，回答中不時會出現特定品牌產品的推薦，讓人懷疑AI是否能保持中立、客觀的立場，並在產品推薦時能否完全保持客觀？

根據報導，經調查發現，中國已出現「讓產品更容易被AI推薦」的服務。其程式開發者更喊出口號，指「你不布局，AI推薦的就是你的同行」、「助你從『被搜索』轉向『被推薦』，錯過等於丟掉未來流量」。

根據中國「知乎研究院」2025年發布的「AI驅動消費決策，營銷變革白皮書」指出，中國消費者向AI諮消費類問題已日益成為主流行為。其中，55%的消費者認為AI的回答對購買決策影響大，最後促成多達81%的消費者至少部分採納AI建議完成購買。

報導提到，這類服務屬於「生成式引擎優化」（Generative Engine Optimization，GEO），其原理並非直接命令AI，而是透過發布包含商品訊息的文章影響AI數據源，進而使AI在回答時更容易推薦相關商品。

報導說，據調查，中國消費者在AI環境下，對AI已有較高的信任度。這使得「AI能否正確認知並推薦我的品牌」，已成為廣告業者和商家必須面對的新興命題，GEO因此應運而生。

根據報導，提供這種服務的程式開發者，推出各種不同級別的銷售方案、效期及功能，價格則從每年人民幣200元（約新台幣908元）到每月299元不等。

至於效果如何，一名程式開發者表示，這要看「業務競爭程度」而定，有些案例發1、2篇推薦文章就夠了，但多數案例需要持續發布；另一名程式開發者則號稱，自己手中已有3000多個案例，涵蓋多個領域的製造業及服務業，只要向不同AI要求推薦產品時，客戶的產品都能出現在推薦名單中。

但報導指出，2025年中國快速出現出一批專注於此道的GEO「優化服務商」，但部分業者存在急功近利的行為，導致「刷排名、資訊污染、虛假傳播」等亂象滋生，不僅降低消費者對AI的信任度，更擾亂市場秩序、損害品牌長期價值。

北京嘉濰律師事務所律師趙占領認為，這類「讓產品更容易被AI推薦」的服務中，部分行為可能觸及3條中國法律紅線，一是違反「廣告可識別性」原則；二是涉嫌虛假宣傳；三是涉嫌不正當競爭。

趙占領指出，其中以技術手段人為壓制競爭對手資訊的曝光，以提升自身產品的推薦排名的行為，已破壞公平競爭的市場秩序，損害了其他業者的商業信譽，涉嫌違反中國「反不正當競爭法」。

消費者 品牌 廣告

延伸閱讀

115學測英文／考前刷題會「賺到」！解題師估五標 作文「養寵物」描述圖片線索拿高分

陸5年內侵台機率30%！紐時專欄：現在台灣須提防北京1作戰

桃園區和平路凌晨大火 消防出動85人灌救

不只墾丁！觀光人次腰斬 作家揭全台「旅遊寒冬」最慘族群

相關新聞

兩岸觀策／滑入歷史垃圾時間 兩岸危局中仍有轉機

新年伊始，兩岸互有喊話，但整體來看，交集甚少，各界也罕有對今年兩岸關係樂觀的估計，加上今年是台灣與美國的選舉年，種種不確定因素還恐怕會有想像不到的風險發生。 兩岸領導人的新年談話上，中共總書記習近平稱「兩岸同胞血濃於水，祖國統一的歷史大勢不可阻擋」；賴總統則提出「中國擴張的野心持續升高」，要求國防預算快通過。兩岸雙方各說各話、各行其是的基調，正在持續加深。

加國降陸電動車關稅 美國看衰

加拿大總理卡尼訪問大陸行程昨天結束，中加達成多項經貿協議，其中加拿大將大幅降低大陸電動汽車關稅進入加拿大，卡尼稱大陸電動...

兩艘美艦過台海 共軍東部戰區：全程跟監警戒

美軍芬恩號飛彈驅逐艦、西爾斯號海洋測量船1月16日至17日過航台灣海峽，共軍東部戰區新聞發言人徐承華表示，全程跟監警戒，...

陸無人機侵入我東沙島領空 共軍南部戰區：完全正當合法

我國防部表示，共軍有架無人機今日侵入到我方東沙島領空，遭我方廣播警告後脫離，而共軍南部戰區表示，該戰區組織無人機位於「中...

諾貝爾獎得主楊振寧逝世 中研院院士享嵩壽103歲

我中央研究院院士、諾貝爾物理學獎得主楊振寧，昨（18）日在大陸北京逝世，享嵩壽103歲。

世界第一高橋…花江峽谷大橋通車 2小時變2分鐘

歷時三年多建設，橫跨貴州黔西南州和安順市交界的花江峽谷大橋昨日通車。該橋全長二八九○公尺，是目前世界山區峽谷最大跨度鋼桁...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。