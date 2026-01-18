快訊

115學測英文／符合素養導向！考生評「好發揮」：跨科連結對文組生較不友好

NBA／屢勸不聽！毒癮完換酒癮 前湖人冠軍名將酒駕被逮捕

一爬樓梯就氣喘吁吁是正常還是警訊？專家教你如何判斷差異

習近平提「盲人摸象」 向外國使節坦言中國發展不均

中央社／ 北京18日電

中國國家主席習近平近日接受多名外國新任駐中大使遞交國書時，提及「盲人摸象」的故事，坦言中國發展不平衡，盼他們能多走走看看，全面認識一個真實的中國。

新華社等中國官媒報導，習近平16日上午在北京人民大會堂接受18位駐中大使遞交國書。

儀式結束後，習近平對使節們發表講話，歡迎他們到中國履職，希望他們多到各地走走看看，全面深入了解真實立體的中國。

習近平在講話中說，「當年有些發達國家的領導人去了上海，驚呼你們現在太了不起了，於是我跟他們講了個故事，我說中國有個故事叫盲人摸象，那個象很大，如果是一個盲人，他摸到一條腿，他就說這像是一個柱子，摸到肚子就說像是一堵牆，但實際上不是完整的象」。

習近平接著說，中國這個地方發展也是不平衡的，而且文化也多元化，要了解它，最後有一個綜合的印象來全面認識一個真實的中國，「希望你們多走走，多看看。」

央視新聞聯播製作的網路節目「主播說聯播」表示，習近平講述「盲人摸象」故事充滿深意，希望各國使節多走走、多看看，「是一次誠摯邀請，更傳遞中國開放的姿態」。

習近平此前就曾有過以「盲人摸象」來形容中國。據新華社報導，2014年習近平在訪德期間與德國漢學家、孔子學院教師代表和學習漢語的學生代表座談時，就用「盲人摸象」的典故強調，介紹中國，既要介紹特色的中國，也要介紹全面的中國；既要介紹古老的中國，也要介紹當代的中國；既要介紹中國的經濟社會發展，也要介紹中國的人和文化。

習近平 新華社 孔子學院

延伸閱讀

卡習會簽經貿合作 加總理：中國比美更穩定且可預測

南韓民調：民眾對高市早苗好感度高於美中俄領袖

習近平會見加拿大總理卡尼：雙方都應尊重彼此主權和領土完整

接受18國使節遞國書！習近平：讓世界重回叢林法則不得人心

相關新聞

兩岸觀策／滑入歷史垃圾時間 兩岸危局中仍有轉機

新年伊始，兩岸互有喊話，但整體來看，交集甚少，各界也罕有對今年兩岸關係樂觀的估計，加上今年是台灣與美國的選舉年，種種不確定因素還恐怕會有想像不到的風險發生。 兩岸領導人的新年談話上，中共總書記習近平稱「兩岸同胞血濃於水，祖國統一的歷史大勢不可阻擋」；賴總統則提出「中國擴張的野心持續升高」，要求國防預算快通過。兩岸雙方各說各話、各行其是的基調，正在持續加深。

加國降陸電動車關稅 美國看衰

加拿大總理卡尼訪問大陸行程昨天結束，中加達成多項經貿協議，其中加拿大將大幅降低大陸電動汽車關稅進入加拿大，卡尼稱大陸電動...

兩艘美艦過台海 共軍東部戰區：全程跟監警戒

美軍芬恩號飛彈驅逐艦、西爾斯號海洋測量船1月16日至17日過航台灣海峽，共軍東部戰區新聞發言人徐承華表示，全程跟監警戒，...

陸無人機侵入我東沙島領空 共軍南部戰區：完全正當合法

我國防部表示，共軍有架無人機今日侵入到我方東沙島領空，遭我方廣播警告後脫離，而共軍南部戰區表示，該戰區組織無人機位於「中...

美國抓捕委內瑞拉總統馬杜洛 北京學者：中國應立法因應外部壓制

美國抓捕委內瑞拉總統馬杜洛事件在中國引起討論，有學者認為，中國政府必須採取行動，透過更嚴格立法，防範「外部壓制」風險

卡習會簽經貿合作 加總理：中國比美更穩定且可預測

中國國家主席習近平昨與訪華的加拿大總理卡尼會談後，中加雙方發表聯合聲明並簽署「中國-加拿大經貿合作路線圖」，達成多項協議...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。