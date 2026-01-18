快訊

北市國小驚傳學生教室持剪刀揮舞！家長控：非第一次 孩子不敢上學

115學測英文／難度降低有感 作文從「養寵物現象」分析少子化

好市多插旗葡萄酒一級戰區 什麼策略讓行家也去補貨？

中共2025年逾百萬貪腐案 98萬人遭處分再創新高

中央社／ 台北18日電

中共中央紀委國家監委通報，中國2025年有逾百萬件貪腐案立案調查，遭處分者達98.3萬人，再創新高。中共總書記習近平日前在中紀委會議上指示，要更加清醒堅定地推進反腐敗鬥爭。

據中共中央紀委國家監委網站17日發布消息，2025年中國紀檢監察機關共立案101.2萬件，其中立案省部級及以上幹部115人；處分人數98.3萬人，包括省部級及以上幹部69人。同時，立案行賄人員3.3萬人，移送檢察機關4306人。

華爾街日報17日報導，2025年有98.3萬人遭處分，較2024年增長了10.6%，不僅刷新既有紀錄，更創下中共自20年前發布相關統計以來的最高數字。

然而習近平仍指示持續加強反貪腐運動。在12日召開的第20屆中央紀律檢查委員會（中紀委）第5次全體會議上，習近平表示，要有效地把權力關進制度籠子，更加清醒堅定地推進反腐敗鬥爭。腐敗是黨和國家事業發展進程中的攔路虎、絆腳石，反腐敗是一場「輸不起也絕不能輸」的重大鬥爭。

報導指出，自習近平2012年底上台以來，反貪腐運動已演變為持續不斷的調查浪潮，其目的不僅打擊貪腐，更在於強化對習近平個人及其政策方針的效忠。官方至今已懲處超過 720 萬人，除了遏止習上任前猖獗的腐敗歪風，也進一步鞏固習近平作為中國數十年來權力最穩固領導人的地位。

習近平近期的清洗行動，連監督反腐的中央紀委也未能倖免。14日閉幕的中紀委全體會議僅有120名委員出席，占本屆133名委員的90%。根據華爾街日報統計，這是自1986年以來，此類會議出席率最低的一次。且許多缺席者都是高級軍官，雖然缺席未必意味著遭遇政治動盪，但也為他們的職業生涯蒙上陰影。

習近平 反腐 中共

延伸閱讀

卡習會簽經貿合作 加總理：中國比美更穩定且可預測

南韓民調：民眾對高市早苗好感度高於美中俄領袖

習近平會見加拿大總理卡尼：雙方都應尊重彼此主權和領土完整

接受18國使節遞國書！習近平：讓世界重回叢林法則不得人心

相關新聞

兩岸觀策／滑入歷史垃圾時間 兩岸危局中仍有轉機

新年伊始，兩岸互有喊話，但整體來看，交集甚少，各界也罕有對今年兩岸關係樂觀的估計，加上今年是台灣與美國的選舉年，種種不確定因素還恐怕會有想像不到的風險發生。 兩岸領導人的新年談話上，中共總書記習近平稱「兩岸同胞血濃於水，祖國統一的歷史大勢不可阻擋」；賴總統則提出「中國擴張的野心持續升高」，要求國防預算快通過。兩岸雙方各說各話、各行其是的基調，正在持續加深。

加國降陸電動車關稅 美國看衰

加拿大總理卡尼訪問大陸行程昨天結束，中加達成多項經貿協議，其中加拿大將大幅降低大陸電動汽車關稅進入加拿大，卡尼稱大陸電動...

兩艘美艦過台海 共軍東部戰區：全程跟監警戒

美軍芬恩號飛彈驅逐艦、西爾斯號海洋測量船1月16日至17日過航台灣海峽，共軍東部戰區新聞發言人徐承華表示，全程跟監警戒，...

陸無人機侵入我東沙島領空 共軍南部戰區：完全正當合法

我國防部表示，共軍有架無人機今日侵入到我方東沙島領空，遭我方廣播警告後脫離，而共軍南部戰區表示，該戰區組織無人機位於「中...

美國抓捕委內瑞拉總統馬杜洛 北京學者：中國應立法因應外部壓制

美國抓捕委內瑞拉總統馬杜洛事件在中國引起討論，有學者認為，中國政府必須採取行動，透過更嚴格立法，防範「外部壓制」風險

卡習會簽經貿合作 加總理：中國比美更穩定且可預測

中國國家主席習近平昨與訪華的加拿大總理卡尼會談後，中加雙方發表聯合聲明並簽署「中國-加拿大經貿合作路線圖」，達成多項協議...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。