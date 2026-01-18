中共2025年逾百萬貪腐案 98萬人遭處分再創新高

據中共中央紀委國家監委通報，中國2025年有逾百萬件貪腐案立案調查，遭處分者達98.3萬人，再創新高。中共總書記習近平日前在中紀委會議上指示，要更加清醒堅定地推進反腐敗鬥爭。

據中共中央紀委國家監委網站17日發布消息，2025年中國紀檢監察機關共立案101.2萬件，其中立案省部級及以上幹部115人；處分人數98.3萬人，包括省部級及以上幹部69人。同時，立案行賄人員3.3萬人，移送檢察機關4306人。

華爾街日報17日報導，2025年有98.3萬人遭處分，較2024年增長了10.6%，不僅刷新既有紀錄，更創下中共自20年前發布相關統計以來的最高數字。

然而習近平仍指示持續加強反貪腐運動。在12日召開的第20屆中央紀律檢查委員會（中紀委）第5次全體會議上，習近平表示，要有效地把權力關進制度籠子，更加清醒堅定地推進反腐敗鬥爭。腐敗是黨和國家事業發展進程中的攔路虎、絆腳石，反腐敗是一場「輸不起也絕不能輸」的重大鬥爭。

報導指出，自習近平2012年底上台以來，反貪腐運動已演變為持續不斷的調查浪潮，其目的不僅打擊貪腐，更在於強化對習近平個人及其政策方針的效忠。官方至今已懲處超過 720 萬人，除了遏止習上任前猖獗的腐敗歪風，也進一步鞏固習近平作為中國數十年來權力最穩固領導人的地位。

習近平近期的清洗行動，連監督反腐的中央紀委也未能倖免。14日閉幕的中紀委全體會議僅有120名委員出席，占本屆133名委員的90%。根據華爾街日報統計，這是自1986年以來，此類會議出席率最低的一次。且許多缺席者都是高級軍官，雖然缺席未必意味著遭遇政治動盪，但也為他們的職業生涯蒙上陰影。