加國降陸電動車關稅 美國看衰

加拿大總理卡尼訪問大陸行程昨天結束，中加達成多項經貿協議，其中加拿大將大幅降低大陸電動汽車關稅進入加拿大，卡尼稱大陸電動汽車全球首屈一指。不過美國運輸部長達菲警告加拿大，「一定會後悔把中國汽車引進本國市場」。

新華社報導，卡尼加十六日晚間出席中國—加拿大貿易與投資晚宴時表示，大陸的電動汽車兼具性價比、能效與創新優勢。為了打造具有競爭力的本土電動汽車產業，加拿大要向大陸學習並開展合作，協同共建供應鏈。這也將降低加拿大人民消費成本。

卡尼並就此次訪問提到，「加中關係已經翻開了新的一頁」。卡尼的前任曾在二○二四年底對大陸電動車加徵百分之百附加稅，引發雙方經貿紛爭。

加拿大政府十六日公布的初步協議顯示，加方將給予大陸電動汽車每年四點九萬輛的配額，配額內享受百分之六點一的最惠國關稅待遇，到二○三○年預留給進口價格三萬五千加幣（約合台幣八十萬元）以下的經濟型電動車的配額比例將達到五成，加拿大還將延長對大陸鋼鋁產品的減免措施。

而三月一日大陸將把加拿大油菜籽的關稅降至約百分之十五，同時解除對加產油菜籽粕、龍蝦、豌豆和螃蟹之反歧視措施。預期到二○三○年加方對大陸出口將增長五成。

大陸商務部美大司負責人昨天解讀，二○二四年的附加稅使大陸對加出口電動汽車受到很大影響。就最新調整安排，大陸認為，這是加方朝著正確方向邁出的積極一步，對大陸電動汽車開拓加市場來說也是個好消息。希望加方積極履行有關承諾，同時繼續與大陸相向而行，通過友好協商，為進一步拓展兩國電動汽車貿易和投資合作，創造更加公平、穩定、非歧視的環境。

綜合路透社、ＣＮＢＣ等消息，美國總統川普對加拿大與陸達成貿易協議回應指這是好事，「如果你能與中國達成協議，你就應該去做」。不過美國運輸部長達菲直言「我認為他們回頭檢視時，一定會後悔把中國汽車引進本國」。美國貿易代表葛里爾則形容加拿大決定「有問題」，並說「我們不在美國銷售大量中國汽車是有原因的，因為我們透過關稅來保護美國汽車工人」。