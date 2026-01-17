兩艘美艦過台海 共軍東部戰區：全程跟監警戒

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
美軍芬恩號飛彈驅逐艦（USS John Finn）近日通過台海，共軍表示全程跟監警戒，有效應對處置。（圖／取自美軍第七艦隊官網）
美軍芬恩號飛彈驅逐艦（USS John Finn）近日通過台海，共軍表示全程跟監警戒，有效應對處置。（圖／取自美軍第七艦隊官網）

美軍芬恩號飛彈驅逐艦、西爾斯號海洋測量船1月16日至17日過航台灣海峽，共軍東部戰區新聞發言人徐承華表示，全程跟監警戒，有效應對處置。

據共軍東部戰區微信公眾號17日晚間消息，徐承華指出，共軍東部戰區組織海空兵力對美艦過航行動「全程跟監警戒，有效應對處置」。他並稱，該戰區部隊「時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和地區和平穩定」。

兩艘過航台海的美軍軍艦分別是芬恩號飛彈驅逐艦（USS John Finn）、西爾斯號海洋測量船（USNS Mary Sears）。

上述消息也顯示，現軍階為共軍陸軍大校的徐承華已經擔任共軍東部戰區新聞發言人。

另，美軍第七艦隊17日晚間在「X」發文，並配上三張圖片，指出芬恩號驅逐艦上的水兵在橫須賀的後部飛彈甲板上裝載了一枚魚雷，文字形容這是「精準裝彈」，並強調芬恩號隸屬於第15驅逐艦中隊（DESRON 15），目前在前緣部署。

