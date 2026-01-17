振作政府信用 大陸政府催促地方：別拖欠企業錢

快訊

中央社／ 台北17日電
大陸國務院總理李強。圖／新華社
中國國務院總理李強表示，加緊清理拖欠企業帳款、加強督促重點地區，將盡快下達專項債券額度。專家表示，加快清償拖欠企業帳款可提升政府信用，不過導致拖欠的根本問題仍在。

李強昨天主持國務院常務會議。據新華社報導，會議內容指出，政府高度重視清理拖欠企業帳款和保障農民工工資支付相關事宜，必須加緊清理拖欠企業帳款、加強督促重點地區，將盡快下達用於支持清理拖欠帳款的專項債券額度。

會議提到，要更大發揮金融政策作用，健全清理拖欠長效機制，加快清理存量、堅決遏制增量。必須解決拖欠工資問題，執行治理欠薪專項行動，落實欠薪單位責任，加強對困難農民工的臨時救助，確保社會大局穩定。

第一財經17日報導指出，為了更好地解決地方拖欠企業帳款問題，中央財政去年10月安排人民幣5000億元（約新台幣2.2兆元）地方債結存限額時，部分額度用於支持消化拖欠企業帳款。

遠東資信評估有限公司研究院副院長張林於報導中表示，地方拖欠帳款儼然成為地方政府隱性債務重要組成部分，利用地方政府債券清償拖欠帳款對於加快資金循環、提升政府信用大有幫助。

張林提醒，不過債務形式轉換不能消除拖欠帳款的形成主因，為了根本解決問題，防止地方對於企業帳款「邊清邊欠」，需要從強化預算約束機制、優化政府投資融資體系等層面入手，釐清地方公共職能與市場經濟功能的邊界。

工銀國際首席經濟學家程實分析，統一大市場建設、規範「內捲式」競爭、清理拖欠企業帳款等一系列改革安排，均是為了修復企業的現金流穩定性與回報預期，現金流更穩定、回報更可期、配置更高效時，投資活力才有望被激發。

國家發改委副秘書長肖渭明去年12月在中國經濟年會上表示，清理政府欠款是目前改進、提升營商環境最大動作，單個合約或單個項目欠款50萬元以下者，在2025年底要清理完畢。

