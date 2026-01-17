美國抓捕委內瑞拉總統馬杜洛 北京學者：中國應立法因應外部壓制

快訊

中央社／ 台北17日電
委內瑞拉總統馬杜洛。 美聯社
美國抓捕委內瑞拉總統馬杜洛事件在中國引起討論，有學者認為，中國政府必須採取行動，透過更嚴格立法，防範「外部壓制」風險。

據陸媒觀察者網，中國人民大學國家發展與戰略研究院近日舉辦線上中美政經論壇，中國社會科學院法學研究所國際法研究所聯合黨委書記、研究員李洪雷在論壇表示，美國川普政府「綁架馬杜洛（NicolasMaduro）的行為，釋放出『危險信號』，顯示美國正愈來愈肆無忌憚地繞過國際法，將自身法律體系強加於他國」。

李洪雷認為，在此背景下，中國必須採取行動，透過更嚴格立法，防範「外部壓制」風險。中國法律政策「應充分保障技術自立和供應鏈安全」，制定支持基礎研究、核心技術與戰略物資儲備的方案，並提供穩定的法律基礎與長期資金支持。

他同時提醒，中國應避免在廣泛領域出現「戰略過度支出」，陷入「國家安全過度泛化陷阱」，而應將資源集中於攸關國家命運的基礎領域。

李洪雷強調，這不僅是投資問題，更關鍵的是完善法律體系，創造一個鼓勵原始創新、保護智慧財產權、暢通產業流通的制度環境。他也建議完善「反外國制裁法」實施細則，並在數據與金融等領域加強立法。

在同場活動中，美國卡特中心中國事務高級顧問劉亞偉表示，北京處理中美關係時，需洞悉美國的運作機理與內部張力，既要敢於鬥爭、維護核心利益，也要敏於尋找共同安全交集，以務實合作累積互信。

報導並引述香港城市大學法律學院教授王江雨說，中國不能落入美國話術圈套，在國與國關係中，美國國內法不能凌駕於國際法，而美方對馬杜洛的行動赤裸裸地違反了國際法。

報導提到，論壇召開之際，中美兩國在半導體、人工智慧等高科技領域的戰略競爭持續升溫。川普政府近期在國安戰略文件誓言掌控關鍵技術與供應鏈，並於本月14日簽署總統公告，要求全球供應商在180天內就關鍵礦產與美方談判，否則將面臨高關稅與配額限制，再度引發外界對全球供應鏈穩定的關注。

