火箭飛行異常！「實踐三十二號」衛星發射失利

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸原定於17日0時55分，在四川西昌衛星發射中心，使用長征三號乙運載火箭發射實踐三十二號衛星，不過卻發生火箭飛行異常，發射任務失利。具體原因正在進一步分析排查。

「實踐」系列衛星是大陸自主研製的科學試驗衛星系列，主要承擔科學探測與技術驗證任務，該衛星系列涵蓋了多種類型的衛星，例如實踐十號衛星是大陸首顆微重力科學實驗衛星，用於開展微重力環境下的科學實驗研究，為大陸的空間科學研究提供重要的實驗平台。

大陸七大衛星系列，包括返回式遙感衛星系列、東方紅通信廣播衛星系列、風雲氣象衛星系列、實踐科學探測衛星系列、資源地球資源衛星系列、北斗導航定位衛星系列、海洋衛星系列。

新華社、搜狐新聞報導，此次搭載的實踐三十二號衛星本身具有強烈的技術試驗性質。這類衛星的主要使命是驗證全新的空間科學技術，探索未知領域。因此，發射任務本身就比部署成熟應用型衛星面臨更高的不確定性和技術風險。

執行此次發射任務的長征三號乙運載火箭，是大陸航太一款相當成熟的運載工具，曾承擔過眾多重要衛星發射任務，包括2013年12月2日，長征三號乙遙二十三火箭，發射攜帶大陸第一輛月球車的嫦娥三號探測器，此次任務代表探月工程第二步戰略目標全面實現。

2018年，長征三號乙遙三十火箭將嫦娥四號探測器送入預定軌道，成功實現了人類探測器首次在月球背面的軟著陸。

