多位大陸民眾在柬失聯失蹤...陸駐柬埔寨大使約見該國副首相
大陸駐柬埔寨使館微信公眾號17日表示，近日，陸駐柬大使汪文斌分別約見柬埔寨副首相兼內政大臣韶索卡、副首相兼外交大臣布拉索昆。汪文斌表示，近期發生多起中國公民在柬失聯、失蹤等案件，中方對此高度關注。
汪文斌表示，在柬埔寨涉中國公民惡性案件，大都與網路詐騙密切相關，「相關案頻發與中柬傳統友誼不符，對中柬深化互利合作構成嚴重障礙」。
汪文斌稱，中方高度重視保護在柬中國公民安全及合法權益，敦促柬方採取切實措施嚴打針對中國公民的非法拘禁、暴力傷害等犯罪行為及網路詐騙活動，提高營救效率，確保在柬中國公民安全。
據新聞稿，柬方回應，柬政府將重拳出擊、打擊網路詐騙和針對中國公民的犯罪活動，切實維護在柬中國公民安全。
