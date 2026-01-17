快訊

陸外長王毅：單邊霸凌四處橫行 盼與烏茲別克深化戰略合作

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
去年11月21日，大陸外長王毅在烏茲別克首都塔什干與烏茲別克斯坦外長賽義多夫舉行第2次戰略對話。（新華社資料照）
大陸外長王毅16日應約同烏茲別克外長賽義多夫通電話。王毅指出，2026年一開年，國際局勢更加動蕩，戰爭陰雲不斷湧來，單邊霸凌四處橫行。中烏要加強戰略協調，深化戰略合作。賽義多夫則指出，烏方堅定恪守一個中國原則，反對任何損害中國主權和領土完整的行徑。烏方願同中方繼續加強多邊溝通協作，捍衛多邊主義，維護國際法和國際關係基本準則。

大陸外交部官網發布，王毅表示，兩國元首的戰略引領為中烏新時代全天候全面戰略伙伴關係提供了最重要政治保障。去年是中烏關係又一個豐收年，兩國經貿、文化、地方等各領域合作呈現全面鋪開、持續升溫的良好局面。

王毅指出，2026年一開年國際局勢更加動蕩，戰爭陰雲不斷湧來，單邊霸凌四處橫行。中烏要加強戰略協調，深化戰略合作，堅定不移做好自己的事，支持彼此維護核心利益，深化各領域互利合作，同時在國際和地區問題上密切配合，抵制弱肉強食的叢林法則，維護國際關係基本準則，維護聯合國主導地位，維護國際公平正義，維護地區和平穩定。他還表示，今年是中烏建立全面戰略伙伴關係10周年，雙方要共同設計並拓展中烏關係的下一個十年。

賽義多夫表示，烏茲別克總統米爾濟約耶夫去年9月成功訪陸，為兩國關係注入強勁動力。發展對華關係是烏外交政策優先方向，烏中高度互信，彼此關係發展不受一時一事影響。烏方堅定恪守一個中國原則，反對任何損害中國主權和領土完整的行徑。

賽義多夫指出，烏方期待同中方共同落實好兩國元首重要共識，進一步密切高層交往，深化各領域合作，推動烏中新時代全天候全面戰略伙伴關係走向深入。烏方願同中方繼續加強多邊溝通協作，捍衛多邊主義，維護國際法和國際關係基本準則。

王毅於去年11月19至22日，赴吉爾吉斯、烏茲別克、塔吉克進行外長戰略對話，並與3國領導人交流。

王毅

