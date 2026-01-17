聽新聞
「習卡會」中加關係突破 加對陸電動車關稅降至6.1%

聯合報／ 記者陳政錄林宸誼／綜合報導
大陸國家主席習近平（右）昨天在北京人民大會堂會見到訪的加拿大總理卡尼（左）。路透
大陸國家主席習近平（右）昨天在北京人民大會堂會見到訪的加拿大總理卡尼（左）。路透

大陸國家主席習近平昨天會見到訪的加拿大總理卡尼，會後中加雙方發表聯合聲明，並簽署「中國—加拿大經貿合作路線圖」。卡尼透露，加拿大將以百分之六點一的優惠關稅稅率進口四點九萬輛大陸電動車，加拿大也預期中國大陸將在三月一日前，對加拿大油菜籽的關稅從百分之八十四降到百分之十五。

這也是繼大陸與歐盟日前敲定電動車價格承諾機制後，大陸電動車在北美市場的新突破。先前在二○二四年，美國拜登政府的要求下，加拿大對大陸電動車徵收百分之一百的關稅，致銷量一落千丈，二○二三年大陸出口四點一萬輛電動車到加拿大，二○二五年前十一個月僅剩一千八百七十輛。

卡尼十四日抵達北京展開四天訪問，此訪是加拿大總理自二○一七年以來首次訪陸。卡尼前天已陸續與大陸總理李強、全國人大委員長趙樂際會見，在與大陸多個部門簽署相關合作協議後，昨天與習近平會見。

新華社報導，習近平就中加關係提出四點意見：做相互尊重、共同發展、彼此信任、相互協作的夥伴。他說，中加經貿關係的本質是互利共贏，雙方都從合作中受益，要在促進合作上多做加法，在負面清單上多做減法，以更深入、更廣泛的合作不斷拉緊共同利益紐帶，以及便利人員往來等。

卡尼表示，加方重申奉行「一個中國政策」，致力於和中方在經貿、能源、農業、金融、教育、氣候變化等領域拓展和加強合作。願和中方密切多邊協調。

環球時報綜合法新社、紐約時報等多家外媒報導，卡尼表示，加拿大與中國已達成一項初步貿易協議，將降低電動車與油菜籽的關稅；雙方同時承諾，在建立「戰略夥伴關係」之際，會拆除貿易壁壘。降低的關稅已恢復到貿易摩擦前的水準。

卡尼說，加拿大若要建立具競爭力的電動車產業，就必須向具有創新能力的夥伴學習，進入他們的供應鏈，並提升本地需求，預期這項電動車協議將為加拿大汽車產業帶來相當可觀的中國投資，在加拿大創造優質的職涯機會，並加速加拿大邁向淨零排放的未來。

