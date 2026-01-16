快訊

台積電鉅額交易一次刷新歷史十大天價 新天花板換算台股劍指32K大關

高屏大橋死亡車禍！夫妻騎車與曳引車擦撞 太太腦漿四溢慘死輪下

聽新聞
0:00 / 0:00

中共軍委副主席張升民 稱今年要「更高標準」反腐

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
在何衛東落馬後，去年十月召開的中共四中全會決定，增補張升民為中共中央軍事委員會副主席。（圖／取自網路）
在何衛東落馬後，去年十月召開的中共四中全會決定，增補張升民為中共中央軍事委員會副主席。（圖／取自網路）

在去年解放軍高層遭大清洗，尤其中共四中全會前一口氣官宣對九名上將的處理決定下，中共中央軍委副主席張升民今天在軍委紀委的會議上表示，「今年要以更高標準、更實舉措推進全面從嚴治黨，持續深化政治整訓，不斷純淨思想、純潔隊伍、純正生態」，要緊扣戰建備任務加強監督監察、保持懲治腐敗高壓態勢。

據新華社，中共中央軍委紀委擴大會議16日在北京召開，張升民出席並講話，有中共中央軍委紀委監委成員、各部門各單位有關官員參加。

張升民強調，要堅持以「習近平新時代中國特色社會主義思想」為指導，深入學習貫徹習近平關於全面從嚴治黨（中共）、全面從嚴治軍一系列重要講話精神，深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，堅決做到「兩個維護」，貫徹軍委主席負責制，以徹底的自我革命精神深化政治整訓，以永遠在路上的堅韌執著推進正風反腐，為實現建軍一百年奮鬥目標提供堅強作風和紀律保障。

張升民指出，過去一年軍隊黨風廉政建設和反腐敗鬥爭取得顯著成效。今年要以更高標準、更實舉措推進全面從嚴治黨，持續深化政治整訓，不斷純淨思想、純潔隊伍、純正生態，切實把人民軍隊（中共解放軍）鍛造得更加堅強。

他表示，要圍繞貫徹落實習近平和中共中央軍委重大決策部署強化政治監督，緊扣戰建備任務加強監督監察，嚴抓政治紀律和政治規矩剛性執行，以鐵的紀律確保部隊高度集中統一和純潔鞏固。要一體推進不敢腐不能腐不想腐，保持懲治腐敗高壓態勢，健全管權治權制度機制，堅決鏟除腐敗滋生的土壤和條件。

張升民提到，各級黨委領導要堅決扛起管黨治黨政治責任，嚴於律己、嚴負其責、嚴管所轄，以上率下純正部隊風氣、推動建設發展。

中共 中央軍委

延伸閱讀

習近平會見加拿大總理卡尼：雙方都應尊重彼此主權和領土完整

接受18國使節遞國書！習近平：讓世界重回叢林法則不得人心

中國巨型使館建案惹議之際 英外交大臣表態擬訪中

學者揭習近平健康狀況曾不佳！傳1招降BMI 估二十一大將續任

相關新聞

持陸一次性護照赴俄遭廢台灣戶籍 陸委會警告：旅行社代辦最重可停牌

近期有案例顯示，民眾赴俄羅斯旅遊，辦了大陸一次性邊境旅遊護照，最後台灣戶籍被取消，陸委會對此表示，相關案例2017年就開...

中共軍委副主席張升民 稱今年要「更高標準」反腐

在去年解放軍高層遭大清洗，尤其中共四中全會前一口氣官宣對九名上將的處理決定下，中共中央軍委副主席張升民今天在軍委紀委的會...

申領中國大陸邊境旅遊護照 9年3人喪失台灣身分

有民眾赴俄羅斯旅遊，誤信旅行社話術，申領中國大陸一次性邊境旅遊護照後被取消台灣戶籍。陸委會今天表示，第1起案例發生在20...

示警公務人員赴大陸被盤查 陸委會：別覺得沒接觸機密就沒風險

在不斷強化管制公務員赴大陸的相關措施後，陸委會16日主動披露近期有公務員赴大陸被盤查情況，並提醒公務員，不要認為自己只是...

陳玉珍強調自己是福建人 陸委會：中華民國確實有福建省

國民黨籍的金門縣立委陳玉珍最近強調自己是福建人，陸委會發言人兼副主委梁文傑16日對此回應說沒有意見，「因為中華民國確實有...

台灣需要離婚冷靜期嗎？中國版的制度爭議問題多

所謂的「冷靜」，究竟是必要的反思空間，還是對個人自由的制度性干預？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。