中共軍委副主席張升民 稱今年要「更高標準」反腐

在去年解放軍高層遭大清洗，尤其中共四中全會前一口氣官宣對九名上將的處理決定下，中共中央軍委副主席張升民今天在軍委紀委的會議上表示，「今年要以更高標準、更實舉措推進全面從嚴治黨，持續深化政治整訓，不斷純淨思想、純潔隊伍、純正生態」，要緊扣戰建備任務加強監督監察、保持懲治腐敗高壓態勢。

據新華社，中共中央軍委紀委擴大會議16日在北京召開，張升民出席並講話，有中共中央軍委紀委監委成員、各部門各單位有關官員參加。

張升民強調，要堅持以「習近平新時代中國特色社會主義思想」為指導，深入學習貫徹習近平關於全面從嚴治黨（中共）、全面從嚴治軍一系列重要講話精神，深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，堅決做到「兩個維護」，貫徹軍委主席負責制，以徹底的自我革命精神深化政治整訓，以永遠在路上的堅韌執著推進正風反腐，為實現建軍一百年奮鬥目標提供堅強作風和紀律保障。

張升民指出，過去一年軍隊黨風廉政建設和反腐敗鬥爭取得顯著成效。今年要以更高標準、更實舉措推進全面從嚴治黨，持續深化政治整訓，不斷純淨思想、純潔隊伍、純正生態，切實把人民軍隊（中共解放軍）鍛造得更加堅強。

他表示，要圍繞貫徹落實習近平和中共中央軍委重大決策部署強化政治監督，緊扣戰建備任務加強監督監察，嚴抓政治紀律和政治規矩剛性執行，以鐵的紀律確保部隊高度集中統一和純潔鞏固。要一體推進不敢腐不能腐不想腐，保持懲治腐敗高壓態勢，健全管權治權制度機制，堅決鏟除腐敗滋生的土壤和條件。

張升民提到，各級黨委領導要堅決扛起管黨治黨政治責任，嚴於律己、嚴負其責、嚴管所轄，以上率下純正部隊風氣、推動建設發展。