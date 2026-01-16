申領中國大陸邊境旅遊護照 9年3人喪失台灣身分

有民眾赴俄羅斯旅遊，誤信旅行社話術，申領中國大陸一次性邊境旅遊護照後被取消台灣戶籍。陸委會今天表示，第1起案例發生在2017年，迄今累計3人同樣狀況被取消台灣戶籍。

大陸委員會（陸委會）今天下午召開例行記者會，由梁文傑主持。

媒體提問申領中國大陸一次性邊境旅遊護照的民眾認知與政府執法有資訊落差狀況，梁文傑表示，去年6月加大宣傳不要申領對岸一次性邊境旅遊護照是由於當時有案例傳出，第1起案例早在2017年已有。

梁文傑提到，2017年案例也是由旅行社去代辦；依據規定，台灣民眾不能同時擁有中華民國、中華人民共和國身分，也就是不能同時拿兩邊的身分證、護照。

他強調，比較希望的懲罰對象是旅行社，倘若發現有旅行社在做代辦業務，將循發展觀光條例「損害國家利益行為」對旅行社祭出最嚴厲懲罰，例如罰款、停牌，奉勸旅行社不要做這種事，也鼓勵民眾加以檢舉。

梁文傑提醒，民眾千萬不要申領中國大陸一次性邊境旅遊護照，如果做了、被查到了，那就必須忍受短暫身分轉換的不便；台灣人要辦俄羅斯旅遊簽證，不會辦不了，只是價錢差別，不要貪小便宜。

陸委會提供數據資料顯示，2017年迄今，累計3人由於申領中國大陸一次性邊境旅遊護照被取消台灣戶籍、喪失台灣身分。