中央社／ 台北16日電
圖為中國護照。（取材自中國公安部）
圖為中國護照。（取材自中國公安部）

有民眾赴俄羅斯旅遊，誤信旅行社話術，申領中國大陸一次性邊境旅遊護照後被取消台灣戶籍。陸委會今天表示，第1起案例發生在2017年，迄今累計3人同樣狀況被取消台灣戶籍。

大陸委員會（陸委會）今天下午召開例行記者會，由梁文傑主持。

媒體提問申領中國大陸一次性邊境旅遊護照的民眾認知與政府執法有資訊落差狀況，梁文傑表示，去年6月加大宣傳不要申領對岸一次性邊境旅遊護照是由於當時有案例傳出，第1起案例早在2017年已有。

梁文傑提到，2017年案例也是由旅行社去代辦；依據規定，台灣民眾不能同時擁有中華民國、中華人民共和國身分，也就是不能同時拿兩邊的身分證、護照。

他強調，比較希望的懲罰對象是旅行社，倘若發現有旅行社在做代辦業務，將循發展觀光條例「損害國家利益行為」對旅行社祭出最嚴厲懲罰，例如罰款、停牌，奉勸旅行社不要做這種事，也鼓勵民眾加以檢舉。

梁文傑提醒，民眾千萬不要申領中國大陸一次性邊境旅遊護照，如果做了、被查到了，那就必須忍受短暫身分轉換的不便；台灣人要辦俄羅斯旅遊簽證，不會辦不了，只是價錢差別，不要貪小便宜。

陸委會提供數據資料顯示，2017年迄今，累計3人由於申領中國大陸一次性邊境旅遊護照被取消台灣戶籍、喪失台灣身分。

台灣需要離婚冷靜期嗎？中國版的制度爭議問題多

所謂的「冷靜」，究竟是必要的反思空間，還是對個人自由的制度性干預？

台美達成貿易協議 大陸外交部回應：一貫堅決反對

由行政院副院長鄭麗君領軍的關稅談判團隊已在美國與美方達成貿易協議，除關稅15%外還有數千億美元對美投資，同時取得232半...

效仿美國對台斬首？ 陸國防部：凡能嚴懲台獨分子的措施都是「可選項」

美國在委內瑞拉抓捕委國總統馬杜洛夫婦的事件引發世界關注，也被擔憂會不會被中共效仿，而大陸國防部16日表示，「我們對付台獨...

共軍斬首行動演練曝光...夜晚行動解救人質、擊斃暴恐分子

美國對委內瑞拉下手後，共軍近日也曝光了斬首演練的相關行動，雖然共軍特戰部隊相關演練的主軸是解救人質、突襲暴恐分子，仍引起...

申領中國大陸邊境旅遊護照 9年3人喪失台灣身分

有民眾赴俄羅斯旅遊，誤信旅行社話術，申領中國大陸一次性邊境旅遊護照後被取消台灣戶籍。陸委會今天表示，第1起案例發生在20...

持陸一次性護照赴俄遭廢台灣戶籍 陸委會警告：旅行社代辦最重可停牌

近期有案例顯示，民眾赴俄羅斯旅遊，辦了大陸一次性邊境旅遊護照，最後台灣戶籍被取消，陸委會對此表示，相關案例2017年就開...

