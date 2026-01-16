快訊

利多有限？台美關稅降至15% 經濟系教授示警三大風險恐升溫

示警公務人員赴大陸被盤查 陸委會：別覺得沒接觸機密就沒風險

聯合報／ 記者廖士鋒／台北即時報導
政府近期不斷強化公務員赴陸相關機制，也不斷強調有公務員赴陸被盤問留置等。（圖／聯合報系資料照）
政府近期不斷強化公務員赴陸相關機制，也不斷強調有公務員赴陸被盤問留置等。（圖／聯合報系資料照）

在不斷強化管制公務員赴大陸的相關措施後，陸委會16日主動披露近期有公務員赴大陸被盤查情況，並提醒公務員，不要認為自己只是基層人員，或是所任的職務沒有接觸國家國家機密，就覺得赴陸不會有任何風險，中共想要收集和探查的公務訊息幾乎無所不包。

陸委會副主委梁文傑16日主動在記者會上說明此事。

他表示，該會近來持續接獲公務員的反應，在赴陸旅遊期間，除了在通關的時候受到盤查之外，還遇到中共國安人員進入下榻旅館房間，訊問工作、職務內容、上司同事等。

陸委會提醒公務員，不要認為自己只是基層人員，或是所任的職務沒有接觸國家機密，就覺得赴陸不會有任何風險，中共想要收集和探查的公務訊息幾乎無所不包。現在對公務人員赴大陸的管制，是在11職等以上要由內政部聯審會來許可，那10職等以下就是各個單位（許可），還是維持這樣，他再次提醒中華民國的公務人員，不要覺得自己職務不高，或者是所任職務沒有接觸到國家機密，就不會有風險，風險是存在的，最近已經接到好幾個案例了。

其後他公布，2023年迄今有19件公務員赴大陸被盤查留置的情況。至於這次的單位是什麼，梁文傑並未具體透露，僅說是中央部會。

其後在媒體詢問下，梁文傑詳細說明，遇到事件的公務員赴陸下榻旅館以後，大陸國安人員來敲門，然後在房間盤查，然後甚至語帶威脅，回台灣要配合什麼事情。他說，希望每個公務員遇到這樣的狀況的時候都有回報，但是不排除有一些公務員可能心生畏懼，所以就沒有回報。

他也提到，桃園有1位涉嫌違反「反滲透法」的馬治薇，她被要求提供的就是立法院的助理名冊，但是立法院的助理名冊在一般人看起來好像不算是什麼機密，可是對對岸來說，這些他們就是想要知道。

近期政府除了行政規則不斷收緊外，也積極推動修法《兩岸人民關係條例》，新增立委赴陸也須經許可。上月底梁文傑就曾於記者會解釋，自2023年至今，已經有17名曾任或現任軍公教人員前往大陸時遭不當盤查，這次修法可以說是保護公務員。

另，對於賴總統上任後已換了多位海基會董事長，政府對於海基會董事長的責任標準、任務定位還有期待是什麼？梁文傑回應，海基會從設立以來，歷任董事長都有很豐富的政治、經濟的歷練，尤其在現在兩岸關係比較緊繃的狀況之下，所有到海基會、陸委會任職人士的都一樣，「我們都不是來做官的，我們都是來面對問題、解決問題的。」

公務員 梁文傑

延伸閱讀

台美關稅協議遭大陸抗議 陸委會：台美談判是互惠、不針對第三方

反滲透法發言惹議 梁文傑：中共善於隱蔽難找證據

「民進黨說你有罪就有罪」？梁文傑：反滲透法定罪率不高因須依法審判

梁文傑：反滲透法案件不起訴不代表真的無罪

相關新聞

台灣需要離婚冷靜期嗎？中國版的制度爭議問題多

所謂的「冷靜」，究竟是必要的反思空間，還是對個人自由的制度性干預？

台美達成貿易協議 大陸外交部回應：一貫堅決反對

由行政院副院長鄭麗君領軍的關稅談判團隊已在美國與美方達成貿易協議，除關稅15%外還有數千億美元對美投資，同時取得232半...

效仿美國對台斬首？ 陸國防部：凡能嚴懲台獨分子的措施都是「可選項」

美國在委內瑞拉抓捕委國總統馬杜洛夫婦的事件引發世界關注，也被擔憂會不會被中共效仿，而大陸國防部16日表示，「我們對付台獨...

共軍斬首行動演練曝光...夜晚行動解救人質、擊斃暴恐分子

美國對委內瑞拉下手後，共軍近日也曝光了斬首演練的相關行動，雖然共軍特戰部隊相關演練的主軸是解救人質、突襲暴恐分子，仍引起...

申領中國大陸邊境旅遊護照 9年3人喪失台灣身分

有民眾赴俄羅斯旅遊，誤信旅行社話術，申領中國大陸一次性邊境旅遊護照後被取消台灣戶籍。陸委會今天表示，第1起案例發生在20...

持陸一次性護照赴俄遭廢台灣戶籍 陸委會警告：旅行社代辦最重可停牌

近期有案例顯示，民眾赴俄羅斯旅遊，辦了大陸一次性邊境旅遊護照，最後台灣戶籍被取消，陸委會對此表示，相關案例2017年就開...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。