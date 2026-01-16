示警公務人員赴大陸被盤查 陸委會：別覺得沒接觸機密就沒風險

在不斷強化管制公務員赴大陸的相關措施後，陸委會16日主動披露近期有公務員赴大陸被盤查情況，並提醒公務員，不要認為自己只是基層人員，或是所任的職務沒有接觸國家國家機密，就覺得赴陸不會有任何風險，中共想要收集和探查的公務訊息幾乎無所不包。

陸委會副主委梁文傑16日主動在記者會上說明此事。

他表示，該會近來持續接獲公務員的反應，在赴陸旅遊期間，除了在通關的時候受到盤查之外，還遇到中共國安人員進入下榻旅館房間，訊問工作、職務內容、上司同事等。

陸委會提醒公務員，不要認為自己只是基層人員，或是所任的職務沒有接觸國家機密，就覺得赴陸不會有任何風險，中共想要收集和探查的公務訊息幾乎無所不包。現在對公務人員赴大陸的管制，是在11職等以上要由內政部聯審會來許可，那10職等以下就是各個單位（許可），還是維持這樣，他再次提醒中華民國的公務人員，不要覺得自己職務不高，或者是所任職務沒有接觸到國家機密，就不會有風險，風險是存在的，最近已經接到好幾個案例了。

其後他公布，2023年迄今有19件公務員赴大陸被盤查留置的情況。至於這次的單位是什麼，梁文傑並未具體透露，僅說是中央部會。

其後在媒體詢問下，梁文傑詳細說明，遇到事件的公務員赴陸下榻旅館以後，大陸國安人員來敲門，然後在房間盤查，然後甚至語帶威脅，回台灣要配合什麼事情。他說，希望每個公務員遇到這樣的狀況的時候都有回報，但是不排除有一些公務員可能心生畏懼，所以就沒有回報。

他也提到，桃園有1位涉嫌違反「反滲透法」的馬治薇，她被要求提供的就是立法院的助理名冊，但是立法院的助理名冊在一般人看起來好像不算是什麼機密，可是對對岸來說，這些他們就是想要知道。

近期政府除了行政規則不斷收緊外，也積極推動修法《兩岸人民關係條例》，新增立委赴陸也須經許可。上月底梁文傑就曾於記者會解釋，自2023年至今，已經有17名曾任或現任軍公教人員前往大陸時遭不當盤查，這次修法可以說是保護公務員。

另，對於賴總統上任後已換了多位海基會董事長，政府對於海基會董事長的責任標準、任務定位還有期待是什麼？梁文傑回應，海基會從設立以來，歷任董事長都有很豐富的政治、經濟的歷練，尤其在現在兩岸關係比較緊繃的狀況之下，所有到海基會、陸委會任職人士的都一樣，「我們都不是來做官的，我們都是來面對問題、解決問題的。」