陳玉珍強調自己是福建人 陸委會：中華民國確實有福建省

國民黨籍的金門縣立委陳玉珍最近強調自己是福建人，陸委會發言人兼副主委梁文傑16日對此回應說沒有意見，「因為中華民國確實有福建省，無所謂，只要是中華民國國民就好。」

另外對於陳玉珍推動《離島建設條例》與在金門設立自貿區，並強調這不是洗產地，梁文傑表示，政府主要的考慮因為金門腹地小，港口又不是國際港，基本上沒有辦法停泊國際性的大型貨輪，如果未來成立自由貿易區，它的貨和原料必然都是從中國大陸進來的，以自由貿易港的現行的做法是，貨進來在自由貿易港區裡面加工，然後出去，這很有可能會有「洗產地的風險」，也就是把大陸的產品變成是金門的產品，即台灣的產品，然後到出到其他國家去。

梁文傑說，任何事情都可以討論，但是有一些事情難題非常明顯，像這個難題就很明顯，不像譬如說台中港或台北港，很多貨跟原料是從其他國家來，然後在台灣製造再出去，但是金門不具備這樣的條件。

至於陳玉珍說自己是福建人，梁文傑表示，「這我沒有意見，因為我們現在中華民國確實還是有福建省，確實還是有福建省，那她說她是福建人，不是台灣人，無所謂，只要是中華民國國民就好了。」

根據我方法律與政治制度，目前福建省轄有金門縣與連江縣，但在組織上，福建省政府於2019年1月1日起「去任務化」，機關預算歸零，業務移撥予行政院金馬聯合服務中心接手執行。