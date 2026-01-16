快訊

利多有限？台美關稅降至15% 經濟系教授示警三大風險恐升溫

陳玉珍強調自己是福建人 陸委會：中華民國確實有福建省

聯合報／ 記者廖士鋒／台北即時報導
陸委會副主委梁文傑對於陳玉珍強調自己的認同是福建人一事表示，中華民國確有福建省。（記者廖士鋒／攝影）
陸委會副主委梁文傑對於陳玉珍強調自己的認同是福建人一事表示，中華民國確有福建省。（記者廖士鋒／攝影）

國民黨籍的金門縣立委陳玉珍最近強調自己是福建人，陸委會發言人兼副主委梁文傑16日對此回應說沒有意見，「因為中華民國確實有福建省，無所謂，只要是中華民國國民就好。」

另外對於陳玉珍推動《離島建設條例》與在金門設立自貿區，並強調這不是洗產地，梁文傑表示，政府主要的考慮因為金門腹地小，港口又不是國際港，基本上沒有辦法停泊國際性的大型貨輪，如果未來成立自由貿易區，它的貨和原料必然都是從中國大陸進來的，以自由貿易港的現行的做法是，貨進來在自由貿易港區裡面加工，然後出去，這很有可能會有「洗產地的風險」，也就是把大陸的產品變成是金門的產品，即台灣的產品，然後到出到其他國家去。

梁文傑說，任何事情都可以討論，但是有一些事情難題非常明顯，像這個難題就很明顯，不像譬如說台中港或台北港，很多貨跟原料是從其他國家來，然後在台灣製造再出去，但是金門不具備這樣的條件。

至於陳玉珍說自己是福建人，梁文傑表示，「這我沒有意見，因為我們現在中華民國確實還是有福建省，確實還是有福建省，那她說她是福建人，不是台灣人，無所謂，只要是中華民國國民就好了。」

根據我方法律與政治制度，目前福建省轄有金門縣與連江縣，但在組織上，福建省政府於2019年1月1日起「去任務化」，機關預算歸零，業務移撥予行政院金馬聯合服務中心接手執行。

福建 金門 梁文傑

延伸閱讀

金門縣長戰局！陳玉珍一枝獨秀 賴清德三問黨內「沒人選嗎」

梁文傑：反滲透法案件不起訴不代表真的無罪

金門佛教會祈福法會政治味濃 陳福海肯定陳玉珍、力推兒子接棒

影／批陳玉珍離島自貿區為中國洗產地 經民連：恐拖累台美關稅談判

相關新聞

台灣需要離婚冷靜期嗎？中國版的制度爭議問題多

所謂的「冷靜」，究竟是必要的反思空間，還是對個人自由的制度性干預？

台美達成貿易協議 大陸外交部回應：一貫堅決反對

由行政院副院長鄭麗君領軍的關稅談判團隊已在美國與美方達成貿易協議，除關稅15%外還有數千億美元對美投資，同時取得232半...

效仿美國對台斬首？ 陸國防部：凡能嚴懲台獨分子的措施都是「可選項」

美國在委內瑞拉抓捕委國總統馬杜洛夫婦的事件引發世界關注，也被擔憂會不會被中共效仿，而大陸國防部16日表示，「我們對付台獨...

共軍斬首行動演練曝光...夜晚行動解救人質、擊斃暴恐分子

美國對委內瑞拉下手後，共軍近日也曝光了斬首演練的相關行動，雖然共軍特戰部隊相關演練的主軸是解救人質、突襲暴恐分子，仍引起...

申領中國大陸邊境旅遊護照 9年3人喪失台灣身分

有民眾赴俄羅斯旅遊，誤信旅行社話術，申領中國大陸一次性邊境旅遊護照後被取消台灣戶籍。陸委會今天表示，第1起案例發生在20...

持陸一次性護照赴俄遭廢台灣戶籍 陸委會警告：旅行社代辦最重可停牌

近期有案例顯示，民眾赴俄羅斯旅遊，辦了大陸一次性邊境旅遊護照，最後台灣戶籍被取消，陸委會對此表示，相關案例2017年就開...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。