快訊

險撞清潔員！王夢麟酒駕遭起訴 本人認「太逞強」：我現在72歲了

頂客族悲歌！老公過世狠心小叔分走2千萬房產 再做1事她只能含淚吞

南華早報：美駐中大使龐德偉1月底訪港

中央社／ 台北16日電

南華早報今天報導，美國駐中國大使龐德偉（David Perdue）將於本月底訪問香港，出席高盛全球宏觀論壇2026，預期他將會發表內容涉及美中關係的演講。

報導表示，這是龐德偉去年5月擔任美國駐中國大使以來首次訪問香港，預料他將會逗留數天，並在27日舉行的高盛全球宏觀論壇2026發表演講，內容涉及美中關係及兩國如何找到新的權力平衡來實現「繁榮」。

報導表示，龐德偉在香港期間可能會與一些「老朋友」見面。

美國總統川普此前表示將於今年4月訪問中國，而他也邀請了中國國家主席習近平今年稍晚訪問美國。

報導表示，美國一些官員最近也訪問了香港。擔任東亞暨太平洋事務局（EAP）中國協調辦公室（又稱中國所，China House）與台灣協調辦公室的副助理國務卿楊恩（Joshua Young）上週訪問香港，並前往中國為川普訪中之行做準備。

報導表示，龐德偉訪港之際，美國正因對台售武以及對委內瑞拉發動軍事行動而導致美中關係緊張。

美國逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）夫婦後，香港創新科技及工業局局長孫東突然取消美國訪問行程，港府沒有公布原因。

美中關係 美國 香港

延伸閱讀

效仿美國對台斬首？ 陸國防部：凡能嚴懲台獨分子的措施都是「可選項」

鳳凰城與政大簽署獨家合作 將送學生到美國公部門實習

憂護國神山被連根拔走 藍委嘆天價保護費：日韓沒把皮卡丘、三星送美國

【即時短評】關稅降了矽盾薄了 台灣安心了嗎？

相關新聞

台灣需要離婚冷靜期嗎？中國版的制度爭議問題多

所謂的「冷靜」，究竟是必要的反思空間，還是對個人自由的制度性干預？

台美達成貿易協議 大陸外交部回應：一貫堅決反對

由行政院副院長鄭麗君領軍的關稅談判團隊已在美國與美方達成貿易協議，除關稅15%外還有數千億美元對美投資，同時取得232半...

效仿美國對台斬首？ 陸國防部：凡能嚴懲台獨分子的措施都是「可選項」

美國在委內瑞拉抓捕委國總統馬杜洛夫婦的事件引發世界關注，也被擔憂會不會被中共效仿，而大陸國防部16日表示，「我們對付台獨...

共軍斬首行動演練曝光...夜晚行動解救人質、擊斃暴恐分子

美國對委內瑞拉下手後，共軍近日也曝光了斬首演練的相關行動，雖然共軍特戰部隊相關演練的主軸是解救人質、突襲暴恐分子，仍引起...

回應台美關稅談判？ 陸駐美大使提「處理台灣問題的唯一遵循」

台美之間在美東時間15日就關稅談判達成貿易協議，大陸駐美大使謝鋒同日出席會議時強調，中美關係如何演變，雙方合則兩利、鬥則...

習近平會見加拿大總理卡尼：雙方都應尊重彼此主權和領土完整

大陸國家主席習近平16日會見到訪的加拿大總理卡尼，習近平就中加關係提出4點意見。他強調，要推進構建中加新型戰略夥伴關係，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。