快訊

被視為唯一親人…龍千玉現身靈堂崩潰痛哭 稱曹西平二度入夢交代這些話

苗栗大型吊臂車失控！衝撞路邊11輛汽機車 路人遭捲入困車底

險撞清潔員！王夢麟酒駕遭起訴 本人認「太逞強」：我現在72歲了

聽新聞
0:00 / 0:00

效仿美國對台斬首？ 陸國防部：凡能嚴懲台獨分子的措施都是「可選項」

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸國防部發言人張曉剛16日再對涉台議題回應。（圖／取自大陸國防部微信公眾號）
大陸國防部發言人張曉剛16日再對涉台議題回應。（圖／取自大陸國防部微信公眾號）

美國在委內瑞拉抓捕委國總統馬杜洛夫婦的事件引發世界關注，也被擔憂會不會被中共效仿，而大陸國防部16日表示，「我們對付台獨武裝就像甕中捉鱉，凡是能夠嚴懲台獨分子的措施都是可選項」。

大陸國防部發言人張曉剛16日下午就近期涉軍問題發布消息，對於台灣輿論擔憂，大陸仿照美國對委內瑞拉做法合理化對台採取行動。有外媒稱，大陸若希望效仿美國，代價和風險會高得多。張曉剛表示，台灣問題純屬中國內政，如何解決是中國人自己的事，外部勢力無權置喙。

他強調，「我們對付台獨武裝就像甕中捉鱉，凡是能夠嚴懲台獨分子的措施都是可選項」。

另外對於有台灣民調顯示，超過60%受訪民眾表示不願自己或家人上戰場。張曉剛說，這再次說明島內（指台灣）絕大多數民眾要的是和平、發展、交流、合作，不希望看到兩岸對立對抗，甚至兵戎相見。

張曉剛批評「賴清德當局」倒行逆施、謀獨引戰，其「和平破壞者」、「危機製造者」、「戰爭煽動者」的面目會被越來越多的人識破，「我相信，沒有人願意當台獨炮灰，台獨分裂勢力違背民意，終將被掃進歷史垃圾堆。」

台獨 國防部 美國

延伸閱讀

松山機場附近土地超精華…卻呈現荒涼與高樓的城鄉對比 地方急陳情

輸美國學名藥、原料藥零關稅 製藥界振奮：籲組國家隊搶攻美國市場

眷改條例修正 羅智強：還國防部丟包的慈仁八村50戶公道

美國封鎖扼制委內瑞拉石油輸運 對大陸出口將大幅下滑

相關新聞

台灣需要離婚冷靜期嗎？中國版的制度爭議問題多

所謂的「冷靜」，究竟是必要的反思空間，還是對個人自由的制度性干預？

台美達成貿易協議 大陸外交部回應：一貫堅決反對

由行政院副院長鄭麗君領軍的關稅談判團隊已在美國與美方達成貿易協議，除關稅15%外還有數千億美元對美投資，同時取得232半...

效仿美國對台斬首？ 陸國防部：凡能嚴懲台獨分子的措施都是「可選項」

美國在委內瑞拉抓捕委國總統馬杜洛夫婦的事件引發世界關注，也被擔憂會不會被中共效仿，而大陸國防部16日表示，「我們對付台獨...

共軍斬首行動演練曝光...夜晚行動解救人質、擊斃暴恐分子

美國對委內瑞拉下手後，共軍近日也曝光了斬首演練的相關行動，雖然共軍特戰部隊相關演練的主軸是解救人質、突襲暴恐分子，仍引起...

回應台美關稅談判？ 陸駐美大使提「處理台灣問題的唯一遵循」

台美之間在美東時間15日就關稅談判達成貿易協議，大陸駐美大使謝鋒同日出席會議時強調，中美關係如何演變，雙方合則兩利、鬥則...

習近平會見加拿大總理卡尼：雙方都應尊重彼此主權和領土完整

大陸國家主席習近平16日會見到訪的加拿大總理卡尼，習近平就中加關係提出4點意見。他強調，要推進構建中加新型戰略夥伴關係，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。