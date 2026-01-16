共軍斬首行動演練曝光...夜晚行動解救人質、擊斃暴恐分子

美國對委內瑞拉下手後，共軍近日也曝光了斬首演練的相關行動，雖然共軍特戰部隊相關演練的主軸是解救人質、突襲暴恐分子，仍引起網友不少關注與猜測。

大陸央視《軍武零距離》節目近日披露了共軍實戰演練「斬首」行動的畫面，畫面顯示，在一番精準轟炸後，特戰小分隊突擊組迅速突進獨立房屋，「擊斃」4名「暴恐分子」。該其節目主要針對的是共軍陸軍某特戰分隊訓練場上的相關畫面，包含解救人質、突襲暴恐分子等。

與此同時搭配的是，無人機全程監控定位，特戰隊員夜間潛入，軍用弩解決周邊崗哨，現場非常緊張。

節目也披露了共軍使用夜視裝備與無人機在夜晚「空地」協同進行突擊行動的情況，還有以弓弩「無聲射殺」方式解決哨兵，此法不會產生爆鳴與煙火，隱蔽性高，同時疑似由無人機投送炸彈轟炸。

整場行動，「不到2分鐘時間」。

相關節目還強調，特戰小分隊常常要處置急難險重，且對精度要求極高的任務。建築物內部的清剿、特定人物的解救行動，這些都是對小隊成員的綜合素質和專業能力的挑戰，同時也是對小隊任務規劃和執行能力的考驗。

大陸網友對於上述斬首演練有不少討論與猜測，與台灣相關的留言也不少。