取消率近4成...大陸春運期間赴日本航班「已取消2,376班」
中日外交陷入低谷影響兩邊觀光航班往來，陸媒報導，據「航班管家」資料顯示，2026年春運期間（今年為2月2日至3月13日）出境熱門目的地國家中，泰國重回第一，日本航線大幅下降，同比下滑逾4成。
第一財經報導，截至15日，春運期間大陸往日本的航班已取消2,376班，整體取消率已達36%。其中，上海浦東機場是主要的赴日機場，航班占比接近50%，目前已取消逾1,200班次，另外在TOP 10機場中，南京祿口、北京大興與天津濱海機場赴日航班取消率較高。
另據新華社15日報導，赴日陸客減少的影響也傳導至日本零售業。數據顯示，日本大型百貨公司去年12月1日至14日免稅銷售額同比普遍下滑，其中大丸松坂屋百貨減少9.4%、高島屋下降9.8%，三越伊勢丹則大幅下滑20%。
其中，以旅遊業為支柱產業的日本關西地區以陸客占大宗。據大阪觀光局發布的調查數據，截至2025年12月底，其旗下20家會員飯店中，50-70%的陸客訂單已取消；另據關西機場株式會社預測，今年1至3月，關西國際機場往返中日之間的航班將平均減少28%。
