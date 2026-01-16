快訊

營養午餐免費就是讚？日本「給食無償化」困難問題多

28年經典原味蛋撻下架！肯德基推「超極酥」新品接班

多縣市爆社工遭地方政府欠薪 衛福部行文22縣市政府要求如期發放

港媒：大陸警告台美關稅MOU「若不撤銷、一切後果美方承擔」

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸駐美使館向港媒表示，美國「蓄意」推動對台談判，稱此舉「嚴重違反」一個中國原則和中美三個聯合公報，也違背了華盛頓只與台灣保持非官方關係的承諾。圖為大陸駐美使館建築。（圖／取自陸駐美使館網站）
大陸駐美使館向港媒表示，美國「蓄意」推動對台談判，稱此舉「嚴重違反」一個中國原則和中美三個聯合公報，也違背了華盛頓只與台灣保持非官方關係的承諾。圖為大陸駐美使館建築。（圖／取自陸駐美使館網站）

台灣與美國雙方已就對等關稅達成共識，並於美東時間15日以MOU形式簽署，港媒引述大陸駐美大使館表態稱，強烈譴責所謂的「協議」，並呼籲華盛頓「撤銷」該協議。

行政院副院長鄭麗君、經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮所率領的團隊，稍早與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）、美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）率領的美方團隊進行台美關稅談判總結會議後，共同見證駐美國台北經濟文化代表處、美國在台協會（AIT）於美國商務部共同簽署投資合作備忘錄（MOU）。

《南華早報》16日援引大陸駐美大使館向其發出的聲明，聲明中強烈抨擊美方刻意推進與台灣的關稅談判，指稱相關安排違反一個中國原則及中美三項聯合公報，要求美國立即撤回，否則後果須由美方自行承擔。

大陸駐美大使館發言人劉鵬宇指責美國「蓄意」推動對台談判，稱此舉「嚴重違反」一個中國原則和中美三個聯合公報，也違背了華盛頓只與台灣保持非官方關係的承諾。

他敦促美國「停止推進並立即撤銷所謂的協議，停止向『台獨』分裂勢力發出錯誤信號，否則一切後果將由美方承擔」。

先前於14日、在大陸國台辦記者會上，對於台美即將達成關稅協議，大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，所謂的協議，是美國以高關稅為手段對台灣實施的經濟掠奪，是一場對台灣「產業抽血」的圖謀。這不僅暴露了「美國優先」的利己本性，更暴露出美國將台灣視為棋子的險惡用心。

朱鳳蓮當天也抨擊「民進黨當局」面對外部勢力明目張膽的霸凌和掠奪，不僅毫不抵制，反而主動迎合，將島內（指台灣）核心技術優勢當做向外部勢力獻媚的「投名狀」，在關稅談判中「未談先跪」，在經濟勒索前「打左臉送右臉」，「賣身券」越談越多，最終只會摧毀台灣經濟發展前景、損害台灣民眾長遠利益。

美國在台協會 經濟發展 台美關稅 國台辦

延伸閱讀

美目標將台半導體4成產能移美 鄭麗君：在美振興AI產業不會只有台灣

16兆科技業赴美投資只換關稅降5% 賴士葆：賴總統拿祖產討川普開心

台美關稅拍板 義雲會創會長：審慎以對遲來利多仍待Q1檢驗

指16兆台幣換15%關稅…國民黨：護國神山不保 台灣失領先地位

相關新聞

港媒：大陸警告台美關稅MOU「若不撤銷、一切後果美方承擔」

台灣與美國雙方已就對等關稅達成共識，並於美東時間15日以MOU形式簽署，港媒引述大陸駐美大使館表態稱，強烈譴責所謂的「協...

香港屯門揮刀挾持路人案 兇手遭警方擊中不治

香港屯門15日發生揮刀案，兇手遭到警方開槍後，已經不治身亡。

卡尼要建中加新合作路線 16日與習近平會面

大陸總理李強昨天與到訪的加拿大總理卡尼在北京會談。李強表示，大陸願同加方堅持戰略夥伴定位，加強對話溝通，增進政治互信，尊...

推動亞太自貿區建設 今年APEC貿易部長會議5月蘇州登場

大陸今年是APEC系列會議主辦方，在深圳非正式領袖會議前，各類型的部長會議將會先行舉辦，官方已披露，APEC貿易部長會議...

傳石龜、仙狐「財氣」遭破壞 北京隆福商圈還能重生？

在近年北京當局力促消費、擴大內需的背景下，如何打造新商圈、活化舊商圈，成為大陸各地方政府的當務之急。然而在北京市中心東城區，卻有一處600年歷史的隆福寺商圈，因歷史上經歷過兩場大火導致命運多舛，最近一次祝融更讓這塊黃金地段在長達約20年間，幾乎被北京人遺忘，直至2025年底再迎來新生契機。

我學者看兩岸今年關鍵 關注川普訪陸、9合1大選

二○二六年兩岸關係走向複雜，台北昨天有兩場論壇探討今年兩岸關係的走勢，學者表示兩岸需須謹慎小心，避免冷和平走向熱衝突。觀...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。