港媒：大陸警告台美關稅MOU「若不撤銷、一切後果美方承擔」

台灣與美國雙方已就對等關稅達成共識，並於美東時間15日以MOU形式簽署，港媒引述大陸駐美大使館表態稱，強烈譴責所謂的「協議」，並呼籲華盛頓「撤銷」該協議。

行政院副院長鄭麗君、經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮所率領的團隊，稍早與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）、美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）率領的美方團隊進行台美關稅談判總結會議後，共同見證駐美國台北經濟文化代表處、美國在台協會（AIT）於美國商務部共同簽署投資合作備忘錄（MOU）。

《南華早報》16日援引大陸駐美大使館向其發出的聲明，聲明中強烈抨擊美方刻意推進與台灣的關稅談判，指稱相關安排違反一個中國原則及中美三項聯合公報，要求美國立即撤回，否則後果須由美方自行承擔。

大陸駐美大使館發言人劉鵬宇指責美國「蓄意」推動對台談判，稱此舉「嚴重違反」一個中國原則和中美三個聯合公報，也違背了華盛頓只與台灣保持非官方關係的承諾。

他敦促美國「停止推進並立即撤銷所謂的協議，停止向『台獨』分裂勢力發出錯誤信號，否則一切後果將由美方承擔」。

先前於14日、在大陸國台辦記者會上，對於台美即將達成關稅協議，大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，所謂的協議，是美國以高關稅為手段對台灣實施的經濟掠奪，是一場對台灣「產業抽血」的圖謀。這不僅暴露了「美國優先」的利己本性，更暴露出美國將台灣視為棋子的險惡用心。

朱鳳蓮當天也抨擊「民進黨當局」面對外部勢力明目張膽的霸凌和掠奪，不僅毫不抵制，反而主動迎合，將島內（指台灣）核心技術優勢當做向外部勢力獻媚的「投名狀」，在關稅談判中「未談先跪」，在經濟勒索前「打左臉送右臉」，「賣身券」越談越多，最終只會摧毀台灣經濟發展前景、損害台灣民眾長遠利益。