推動亞太自貿區建設 今年APEC貿易部長會議5月蘇州登場

大陸今年是APEC系列會議主辦方，在深圳非正式領袖會議前，各類型的部長會議將會先行舉辦，官方已披露，APEC貿易部長會議將於5月在江蘇省蘇州市登場，力圖推動在區域經濟一體化和亞太自貿區建設、支持多邊貿易體制、加強數位合作、發展綠色經濟等領域加強合作並達成務實成果。

大陸商務部發言人何詠前15日在記者會上披露上述消息。她指出，這次會議在APEC全年合作進程中具有重要意義，重點圍繞亞太及全球重大經貿問題進行探討，並為11月APEC非正式領袖會議作經貿方面準備。

何詠前介紹，經貿合作在APEC合作中扮演著重要角色。APEC第32屆貿易部長會議將緊扣APEC「中國年」、「建設亞太共同體，促進共同繁榮」主題，以開放、創新、合作為主線，推動在區域經濟一體化和亞太自貿區建設、支持多邊貿易體制、加強數位合作、發展綠色經濟等領域加強合作並達成務實成果，共同營造開放型區域經濟環境，為亞太乃至全球經濟增長注入更強動力。

會議期間，還將結合APEC經貿合作優先領域舉辦多場配套活動，為APEC經濟體、國際組織、智庫和亞太工商界對話合作、共商發展提供重要機遇。何詠前說，目前大陸商務部正會同江蘇省、蘇州市及相關部門積極推進會議系列活動的籌備工作。

公開資料顯示，亞太自貿區願景最初於2006年在APEC越南河內會議上提出。2014年，APEC北京會議批准了《亞太經合會推動實現亞太自由貿易區路線圖》，標誌亞太自貿區進程正式啟動，當時會議也批准《亞太經合會互聯互通藍圖》，確立了在2025年前實現加強軟體、硬體和人員交流互聯互通的遠景目標。