曾連勝日本頂尖棋手 陸 「棋聖」聶衛平74歲逝世

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
中國圍棋協會名譽主席聶衛平（右）十四日晚間在北京病逝，享壽七十四歲。中新社
中國圍棋協會名譽主席聶衛平（右）十四日晚間在北京病逝，享壽七十四歲。中新社

在兩岸都具有一定知名度的「棋聖」聶衛平十四日晚間在北京病逝，享壽七十四歲。

上觀新聞報導，中國圍棋協會名譽主席、被譽為「棋聖」的聶衛平，是上世紀中國大陸圍棋振興的關鍵人物。他在一九八○年代的中日圍棋擂台賽中作為主將、力挽狂瀾，連勝多位日本超一流棋手，創造「擂台神話」，振奮民族精神，當時大陸國家體委和中國圍棋協會授予「棋聖」稱號，並掀起大陸的圍棋熱潮。

星島日報指，中日圍棋擂台賽期間是聶衛平的巔峰歲月，第一屆比賽時，日本超一流棋手小林光一連克中方六將，中方五比七落後，聶衛平作為主將出戰，連勝小林光一和王座戰冠軍加藤正夫，把比分扳成七比七平，後來又擊敗在日本曾六次奪得「棋聖」戰冠軍、被授予「終身棋聖」的擂主藤澤秀，為中國贏得擂台賽勝利，實現大陸棋手首勝日本棋手的重大突破。

聶衛平曾出任大陸的圍棋國家隊總教練，帶出常昊等世界冠軍，並積極參與圍棋活動，對中國大陸圍棋的普及、發展、走向世界作出奠基性貢獻。在兩岸部分，聶衛平過去多年也與台灣知名棋手交過手，對兩岸圍棋交流的作用不可忽視。

圍棋

