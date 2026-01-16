我學者看兩岸今年關鍵 關注川普訪陸、9合1大選

二○二六年兩岸關係走向複雜，台北昨天有兩場論壇探討今年兩岸關係的走勢，學者表示兩岸需須謹慎小心，避免冷和平走向熱衝突。觀察重點一是美國總統川普四月訪問大陸談到台灣問題，將影響台灣的戰略能動性；二是十一月的九合一選舉，可能是台灣政府重新評估兩岸交流政策的重要依據。

淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳昨天在國策研究院於張榮發基金會大樓舉辦的座談會上就兩岸走向指出，北京的重點不再是美國會否反對台灣獨立、支持兩岸統一，但北京會明確關切美台在外交、軍售、總統過境問題上會否碰觸到美中之間的紅線，相信川習對話重點是在如何避免因為美台關係進一步的強化，可能會引爆美中關係與台海問題。他認為，不用擔心台灣主權在川普大交易中被交易掉，重點應該是避免誤判、管控分歧。

避免冷和平走向熱衝突

政大國關中心副研究員曾偉峯在「二○二五年中國大陸情勢總結與未來發展趨勢觀察論壇」上指出，兩岸冷和平趨勢仍會維持一陣子，但有衝突升級可能，甚至隨著雙方溝通管道漸少與資訊短缺，誤判機率亦有提高之可能，兩岸仍須謹慎小心，避免冷和平走向熱衝突。

針對中共對台做法，曾偉峯指出，中共對台政策關鍵詞包含「掌握主動權主導權」、「推進統一進程」、「塑造祖國統一大勢」等，「這幾個詞聽起來就是單邊，根本不care台灣政府或民眾怎麼想」，這結合到中共「黨解決台灣問題總體方略」，要推進台灣進程一定是每年有指標與任務，不可能遇到台灣民意反彈就退縮，一定要達成某種程度上的效果，這已經不取決於它實際上真正對台統戰成效，這個進程對岸一定會推進。

嚴肅看待共艦常態部署

國防安全研究院委任副研究員揭仲則說，目前中共在台灣周遭常態性部署軍艦數量增加，二○二二年美眾議長裴洛西訪台後一開始是每天四艘，過去一年平均每天七點二一艘，幾乎翻倍，一旦有狀況可以在短期內抵達戰術位置。聯合戰備警巡也已經常態化，每月上中下旬至少一次，共軍規畫大規模演習時，就是以這些戰備部隊為基礎，無需太多準備時間。

中研院政治所研究員蔡文軒受訪時表示，對台灣最危險是二○二八年到二○三○年間，如果中共總書記習近平確定連任、加上權力穩定，習為了二○三二年續任軍委，可能希望有些功績。

政大國關中心主任王信賢總結時指出，「一九九○年代飛彈危機時，李登輝總統說有十八套劇本，我們現在到底有多少套劇本？他說國內哪位總統都以扈從美國為第一優先，這沒問題，但除了扈從美國外，避險策略是什麼？」