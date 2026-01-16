捷克新政府盼改善與陸關係 「不代表放棄台」

與台灣友好的中歐國家捷克去年年底換新政府，新任總理巴比什的國家安全顧問克莫尼切克透露，捷克新政府正準備改善與中國的關係。

新加坡聯合早報引述彭博社報導，身為資深外交官的克莫尼切克十五日接受新聞網站iDnes訪問時說，今年布拉格與北京的關係可能會出現「某種轉變」，雙方正醞釀推動關係回暖，但未進一步說明細節。

他說：「如果我們缺席中國市場，那將是毫無意義的。當然，我們必須以一種安全、且對我們有利的方式進入中國市場」。

捷克去年十二月九日換新政府，巴比什上台。報導指，在上屆捷克政府任內，由於政策上更傾向與台灣發展密切關係，布拉格與北京的關係近年持續惡化。

克莫尼切克指出，全球經濟重心已轉向亞洲，政治影響力也將隨之轉移。「作為歐洲，我們實際上已經進入了亞洲世紀，需要為此做好一種軟著陸的準備」。

捷克一直與台灣維持不錯的關係，曾於二○二四年三月接待過候任的蕭美琴副總統，林佳龍外長去年九月也曾到訪布拉格，僅次總統位階的捷克參議院議長於二○二○年八月率龐大代表團來台。不過，克莫尼切克表示，恢復對華接觸並不意味著放棄與台灣的關係。