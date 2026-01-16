聽新聞
捷克新政府盼改善與陸關係 「不代表放棄台」

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
捷克總理巴比什。法新社
捷克總理巴比什。法新社

與台灣友好的中歐國家捷克去年年底換新政府，新任總理巴比什的國家安全顧問克莫尼切克透露，捷克新政府正準備改善與中國的關係。

新加坡聯合早報引述彭博社報導，身為資深外交官的克莫尼切克十五日接受新聞網站iDnes訪問時說，今年布拉格與北京的關係可能會出現「某種轉變」，雙方正醞釀推動關係回暖，但未進一步說明細節。

他說：「如果我們缺席中國市場，那將是毫無意義的。當然，我們必須以一種安全、且對我們有利的方式進入中國市場」。

捷克去年十二月九日換新政府，巴比什上台。報導指，在上屆捷克政府任內，由於政策上更傾向與台灣發展密切關係，布拉格與北京的關係近年持續惡化。

克莫尼切克指出，全球經濟重心已轉向亞洲，政治影響力也將隨之轉移。「作為歐洲，我們實際上已經進入了亞洲世紀，需要為此做好一種軟著陸的準備」。

捷克一直與台灣維持不錯的關係，曾於二○二四年三月接待過候任的蕭美琴副總統，林佳龍外長去年九月也曾到訪布拉格，僅次總統位階的捷克參議院議長於二○二○年八月率龐大代表團來台。不過，克莫尼切克表示，恢復對華接觸並不意味著放棄與台灣的關係。

捷克

相關新聞

學者揭習近平健康狀況曾不佳！傳1招降BMI 估二十一大將續任

中共總書記習近平的權力穩固狀況與健康狀況，深深牽連到中共黨內權力結構布局，而學者指出，目前習近平身體健康沒有太大問題，預...

今年兩岸關係「冷和平將延續」 學者示警：有衝突升級可能

展望今年兩岸關係，學者指出，兩岸的冷和平趨勢仍會維持一陣子，並有衝突升級的可能，兩岸仍須謹慎小心。今年值得關注4月的川習...

時機點耐人尋味…中對日祭稀土大棒 美中休戰期間韓日遭一拉一踩

韓國總統李在明訪中期間，中國突宣布對日本祭出稀土管制，外媒指出，時機點耐人尋味，為對韓國與日本「一拉一踩」的外交策略。專...

我學者看兩岸今年關鍵 關注川普訪陸、9合1大選

二○二六年兩岸關係走向複雜，台北昨天有兩場論壇探討今年兩岸關係的走勢，學者表示兩岸需須謹慎小心，避免冷和平走向熱衝突。觀...

曾連勝日本頂尖棋手 陸 「棋聖」聶衛平74歲逝世

在兩岸都具有一定知名度的「棋聖」聶衛平十四日晚間在北京病逝，享壽七十四歲。

