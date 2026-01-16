卡尼要建中加新合作路線 今與習近平會面

大陸總理李強昨天與到訪的加拿大總理卡尼在北京會談。李強表示，大陸願同加方堅持戰略夥伴定位，加強對話溝通，增進政治互信，尊重彼此核心利益，不斷拓展務實合作以及促進雙邊貿易穩定增長。陸方並指卡尼強調堅定奉行一個中國政策。

這次為期四天的訪問是近八年來加拿大總理首次訪問大陸，卡尼昨與李強會談並和大陸人大委員長趙樂際會晤，預計今日同大陸國家主席習近平會見。

新華社報導，李強向到訪的卡尼舉行歡迎儀式後雙方展開會談。李強表示，在雙方共同努力下，中加關係實現轉圜，站在新的起點上，大陸願同加方加強對話溝通，尊重彼此核心利益，不斷拓展務實合作。

李強指出，中加經濟互補性強，大陸願同加方繼續恢復和推進各領域各層級交往，用好兩國政府間經貿、科技、農業等對話機制，促進雙邊貿易穩定增長，深化清潔能源、數位技術、現代農業、航空航太、先進製造、金融等領域合作。大陸歡迎更多加拿大企業赴陸投資，願同加方共同維護多邊主義和自由貿易。

北京通稿指，卡尼表示，加拿大是最早承認「新中國」的西方國家之一，建交以來加拿大政府始終堅定奉行一個中國政策。加方願同大陸在相互尊重基礎上，加強各領域對話合作，加方對大陸申請加入ＣＰＴＰＰ表示讚賞。會談後，兩國總理共同見證簽署經貿、海關、能源、建築、文化、公共安全等多項合作文件。

加拿大總理官網指出，卡尼和李強肯定了近幾個月來一系列部長級和領導人級會晤在重振雙邊關係方面取得的重大進展，兩人探討了全球經濟的變化，包括影響國際貿易和全球供應鏈的挑戰以及合作的機會。卡尼強調雙方加強貿易和投資的機遇，並指出在能源和農業領域存在擴大合作的潛力。雙方對重啟雙邊合作表示歡迎，涵蓋經濟和能源、安全等面向。

路透則提到，卡尼昨天與中共高層會晤時盛讚雙邊關係的改善以及習近平的領導，並宣布在全球分裂和混亂的時期，兩國正在制定新的合作路線。

大陸商務部發言人何詠前昨天表示，大陸和加拿大都支持經濟全球化和貿易自由化，大陸願與有意願的國家和地區積極商簽雙邊和區域貿易投資協定，以實際行動維護自由貿易和多邊貿易體制。