中國外交「動態防禦」 台大政治學系教授：全球守勢、區域進取

台灣大學政治學系教授張登及今天在一場論壇上表示，應對美國總統川普不確定性，加上中國內部經濟等問題，中國去年外交採取「動態防禦」概念，全球採取守勢、對台海區域進取。

政治大學國際關係研究中心今天下午在政治大學國際關係研究中心圖書暨會議大樓一樓國際會議廳召開「2025年中國大陸情勢總結與未來發展趨勢觀察」論壇，多名專家學者與會。

張登及表示，2025年是以規則為基礎的國際秩序典範轉移的一年，其中最大自變數在於川普（DonaldTrump），美國現狀追求維護美國至上（primacy），不願繼續無償提供公共財，透過戰略致勝力求對中國取得全面優勢。

他提到，在美中關係上，華府不再追求雙邊關係長期穩定，而是試圖透過極限壓迫，同時爭取對俄和緩，在不開戰條件下，迫使主要對手－中國結構性讓步或發生系統性衰敗，達成暫時均衡，換得「美國偉大」所需要時間。

張登及認為，中國去年外交採取「動態防禦」概念，畢竟中國內部有通貨緊縮、失業率等經濟難題，外部也有挑戰，於是在外交上採取較為保守的全球守勢；對台海區域則是進攻態勢。

張登及推估，美中在今年大範圍、小範圍的溝通中將觸及台海議題。川普2025年國家安全戰略報告將台灣視為太平洋第一島鏈最重要的「戰略資產」，既然是資產，也就是價值可轉換為價格，當「資產價值」完全取代「民主價值」時，恐為區域穩定增添變數。

政治大學國際關係研究中心兼任研究員劉復國指出，川普行事作風充滿不確定性，正是要讓對手保持不確定感，川普才能掌握主動權、話語權；中國去年應對川普的不按牌理出牌，倒是展現出戰略定力，用極限抗壓、對等報復回應川普政府對等關稅措施。

劉復國提到，那時候反而是看到川普政府顯現出較為焦急的樣子，這與過去很不一樣；北京過往很願意與美國總統通話或見面，去年的表現有一點主客易位味道，對於北京來說，去年最重要的戰略主軸是戰略定力。

劉復國提醒，過往在媒體報導較少看到中國外交正面成果，大多是負面表現；中國在去年的美中大國競爭中，確實展現出相當程度自信。川普日前簽署行政命令退出多個國際組織，主動撤離領導地位；整個情況相比下來，中國國際地位則是成長，有些「此消彼長」態勢。