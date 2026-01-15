快訊

財神爺人呢？威力彩頭獎連23槓 下期獎金上看5.7億

林炎田若接北市警局長 高雄市警局長誰接？高市府回應出爐

誰說台積電法說會利多出盡？台指期夜盤跳空開高 狂刷歷史新高

中日關係惡化 春運期間赴日航班取消2376班、航班量年減逾4成

中央社／ 台北15日電
中日關係惡化影響下，中國大陸赴日航班銳減。歐新社
中日關係惡化影響下，中國大陸赴日航班銳減。歐新社

中日關係惡化影響下，中國赴日航班銳減。陸媒引述數據報導，截至今天，春運期間中國大陸至日本的航線已取消2376班，整體取消率已達36%。

第一財經引述航班管家數據指出，2026年中國春運（春節運輸）期間出港國際航線中，泰國重回熱門目的地榜首；日本航線則大幅下降，航班量年減幅度超過40%。

報導進一步表示，截至15日，春運期間中國大陸至日本的航線已取消2376班，整體取消率已達36%。作為赴日主要樞紐，航班占比近50%的上海浦東機場已取消出港航班超過1200班次，為取消量最高的機場。

此外，在赴日航班量前10的中國大陸機場中，南京祿口、北京大興、天津濱海機場的取消率排在前幾名。

中國大陸上個月赴日本的計劃航班，逾40%航班取消，數量超過1900班次。

航班 上海浦東機場 日本 春運

延伸閱讀

去日本不只逛街、吃美食？他曝1特別行程喊別錯過 網看超俗價格驚喜

1車霸佔2車格？他揪日本迪士尼停車亂象 官方曝原因：工作人員引導

獨／高怡平21歲兒燒一手好菜　母子總在機場看對方背影掉淚離別

ONE OK ROCK首登台北大巨蛋開唱　成日本藝人第一人！

相關新聞

學者揭習近平健康狀況曾不佳！傳1招降BMI 估二十一大將續任

中共總書記習近平的權力穩固狀況與健康狀況，深深牽連到中共黨內權力結構布局，而學者指出，目前習近平身體健康沒有太大問題，預...

今年兩岸關係「冷和平將延續」 學者示警：有衝突升級可能

展望今年兩岸關係，學者指出，兩岸的冷和平趨勢仍會維持一陣子，並有衝突升級的可能，兩岸仍須謹慎小心。今年值得關注4月的川習...

時機點耐人尋味…中對日祭稀土大棒 美中休戰期間韓日遭一拉一踩

韓國總統李在明訪中期間，中國突宣布對日本祭出稀土管制，外媒指出，時機點耐人尋味，為對韓國與日本「一拉一踩」的外交策略。專...

中日關係惡化 春運期間赴日航班取消2376班、航班量年減逾4成

中日關係惡化影響下，中國赴日航班銳減。陸媒引述數據報導，截至今天，春運期間中國大陸至日本的航線已取消2376班，整體取消...

2025年中美外交「川攻習守」學者：中國大陸外交呈現出中國模式

川普2.0牽動全球局勢，台大政治學系教授張登及指出，目前國際局勢最大變數來自川普2.0帶來的不確定性，衝擊以規則為基礎的...

香港宏福苑大火慘劇 死亡人數增至168人

香港近百年來最嚴重大火之一的大埔宏福苑火災，死亡人數由先前的161人增至168人

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。