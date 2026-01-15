中日關係惡化 春運期間赴日航班取消2376班、航班量年減逾4成
中日關係惡化影響下，中國赴日航班銳減。陸媒引述數據報導，截至今天，春運期間中國大陸至日本的航線已取消2376班，整體取消率已達36%。
第一財經引述航班管家數據指出，2026年中國春運（春節運輸）期間出港國際航線中，泰國重回熱門目的地榜首；日本航線則大幅下降，航班量年減幅度超過40%。
報導進一步表示，截至15日，春運期間中國大陸至日本的航線已取消2376班，整體取消率已達36%。作為赴日主要樞紐，航班占比近50%的上海浦東機場已取消出港航班超過1200班次，為取消量最高的機場。
此外，在赴日航班量前10的中國大陸機場中，南京祿口、北京大興、天津濱海機場的取消率排在前幾名。
中國大陸上個月赴日本的計劃航班，逾40%航班取消，數量超過1900班次。
