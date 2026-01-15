今年兩岸關係「冷和平將延續」 學者示警：有衝突升級可能

展望今年兩岸關係，學者指出，兩岸的冷和平趨勢仍會維持一陣子，並有衝突升級的可能，兩岸仍須謹慎小心。今年值得關注4月的川習會以及11月的台灣九合一選舉。

政大國關中心副研究員曾偉峯15日下午在「2025年中國大陸情勢總結與未來發展趨勢觀察論壇」上指出，2025年兩岸情勢跟過去沒有什麼改變，還是處於冷和平，但兩岸關係暗潮洶湧，變化之處首先就是川普上台衝擊兩岸關係，第二是中共對台策略的方針思維改變，變在於「實」，就是實納管、外交上實敘事、軍事上實戰演練，整體就是要「走實」。

他強調，中共對台轉向實措施會有三個矛盾，第一是軟硬矛盾，軟措施與硬措施的矛盾讓其一定要一直推出軟措施；第二是實虛矛盾，真正效果還是虛的，只能推出更多實措施，做得很多但很空虛，就必須做更多填補空虛；第三是內外矛盾，試圖將台灣問題內政化，但效果往往是推動台灣問題國際化。

曾偉峯研判兩岸冷和平趨勢仍會維持一陣子，並有衝突升級可能，甚至隨著雙方溝通管道漸少與資訊短缺，誤判機率亦有提高之可能，兩岸仍須謹慎小心，避免冷和平走向熱衝突。他並提及，今年值得關注兩件事，其一是川普4月訪問大陸，台灣問題自然會成為討論重點之一，也將影響台灣的戰略能動性；其二是11月的九合一選舉，也可能是台灣政府重新評估兩岸交流政策的重要依據。另外，今年大陸兩會與對台工作會議也可關注對台有什麼改變。

在問答時，針對中共對台做法，曾偉峯指出，中共對台政策關鍵詞包含「掌握主動權主導權」、「推進統一進程」、「塑造祖國統一大勢」等，他強調，「這幾個詞聽起來就是單邊了，根本不care台灣政府或民眾怎麼想」，這結合到中共「黨解決台灣問題總體方略」，要推進台灣進程一定是每年有指標與任務，不可能遇到台灣民意反彈就退縮，一定要達成某種程度上的效果，這已經不取決於它實際上真正對台統戰成效，這個進程對岸一定會推進。

國防安全研究院委任副研究員揭仲則說，目前中共在台灣周遭常態性部署軍艦數量增加，2022年裴洛西訪台後一開始是每天4艘，過去一年平均每天7.21艘，幾乎翻倍，一旦有狀況可以在短期內抵達戰術位置。聯合戰備警巡也已經常態化，每月上中下旬至少一次，共軍規劃大規模演習時，就是以這些戰備部隊為基礎，無需太多準備時間。共軍航艦常態進入西太平洋，也有不少次在武力犯台的戰術位置上，他特別指出，「正義使命-2025」軍演有075型兩棲登陸艦搭載直升機進行「立體投送，精兵破襲，精打擊要」，就是演練搭乘直升機對台灣東部目標機動作戰。另外在限航區穿越，則是法律戰的一環。

展望2026年，揭仲認為，川普訪問大陸前，若中共要發動大規模針對性軍演，在規模、內容、日期、時長方面應會再三斟酌，避免因緊張情勢升高導致川普訪問造成變數。另，中研院政治所研究員蔡文軒受訪時回應兩岸情勢表示，對台灣最危險是2028年到2030年間，如果中共總書記習近平確定連任、加上權力穩定，他為了2032年續任軍委，可能希望有些功績，但對台灣的發展方式，不要想像成非戰即和，可能是中間路線，維持台灣的不統不獨不武。