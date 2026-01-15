日本要求撤回兩用物項出口管制 北京堅決反對：不接受

中國大陸宣佈對出口日本的軍民兩用物項加強管制後，日本首相高市早苗直言，無法容許中國單方面收緊出口管制，批評有關做法明顯背離國際慣例。大陸商務部星期四（1月15日）回應，對此堅決反對，不予接受。

商務部新聞發言人何詠前星期四在例行記者會上說，注意到高市的相關表態，中國對此堅決反對，不予接受。她指出，中國對日本採取有關措施，根源在於高市的錯誤言行，「日方心知肚明」。

何詠前說，出口管制是國際通行做法，維護世界和平、履行防擴散國際義務是出口管制的宗旨和原則。中國作為負責任大國，一貫積極履行防擴散國際義務。依法依規針對所有兩用物項，禁止對日本軍事用戶、軍事用途，以及一切參與提升日本軍事實力的其他最終用戶用途出口，其目的是制止「再軍事化」和擁核企圖，完全正當、合理、合法。

何詠前稱，日本不正視問題根源，反而編造指責中國「經濟脅迫」，完全是顛倒黑白、強詞奪理，言辭和行徑更令人擔憂軍國主義復活。再次敦促日本切實反躬自省，糾正錯誤，避免在錯誤的道路上越走越遠。

高市去年11月發表「台灣有事論」觸怒北京，中日關係因此跌至谷底。過去兩個月，北京從經貿、軍事及人文交流等領域反制，施壓高市撤回相關言論。

大陸商務部上星期二（1月6日）宣佈，禁止向所有日本軍事用戶、軍事用途，以及任何有助於提升日本軍事實力的最終用戶出口兩用物項。日本內閣官房長官木原稔上星期三（1月7日）回應稱，「絕無法容許」北京的管制措施，並指目前尚無法確認相關限制是否涵蓋稀土。

高市在星期天（1月11日）播出的日本放送協會（NHK）節目中指出，中國加強兩用物項出口管制的措施只針對日本，顯然嚴重違反國際慣例，日本已向中國提出強烈抗議並要求撤回有關措施。她也警告，所謂經濟脅迫若頻繁出現，將對國際秩序造成不良影響。

高市強調，日本將與七國集團（G7）夥伴協調應對，同時推動降低在重要物資採購方面對特定國家的依賴。

兩用物項指的是具有民事和軍事雙重用途的商品、軟體或技術。中國大陸現行適用於所有國家和地區的管制清單約有1100項，其中涉及主要應用於高科技領域的稀土，但北京並未明確對日本的出口管制具體是哪些項目。