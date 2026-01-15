快訊

北投警北捷外攔檢違規車輛 遭汽車碰撞眼、口出血送醫

確定了？劉世芳今「電話告知」蔣萬安 新任警察局長是「他」

台積電赴美再蓋五座廠換關稅調降？經濟部：沒聽說這件事

共軍雙座殲-20可對海打擊 美軍媒憂：美第一島鏈風險再增

中央社／ 北京15日綜合外電報導
圖為共軍殲-20。新華社
圖為共軍殲-20。新華社

美國海軍研究協會新聞（USNI News）引述中國官媒披露，共軍殲-20（J-20）戰機的雙座型已具備對海精準打擊能力，恐使美國及盟國在第一島鏈或周邊行動時的風險大增。

美國海軍研究協會新聞指出，中國中央電視台披露雙座版殲-20S（J-20S）「具備卓越的中、遠程制空作戰，以及對地與對海目標的精準打擊能力，還擁有突出的態勢感知、電子干擾以及戰術指揮與控制能力，並可執行有人-無人協同作戰任務」。

美國海軍研究協會新聞指出，殲-20S是中國匿蹤戰機殲-20系列公開的第3種型號，於去年93閱兵與一些最新電戰機、無人機一同亮相，北京選在今年殲-20首飛15週年之際，透過新聞公開殲-20S部分任務定位。

雖然殲-20S對海打擊能力與載彈量不明，但美國海軍研究協會新聞認為，這項發展顯示殲-20這款匿蹤載台正朝具備更多用途的方向發展。

配合大規模的藍水海軍擴張計畫與反艦飛彈研發，北京持續擴展並現代化空對海打擊能力，包括研製新型極音速飛彈、改良轟炸機；去年93閱兵也展出一款空射型的鷹擊-21（YJ-21）反艦飛彈。

專門追蹤中國軍事動向與發展的PLATracker網站，創辦人路易斯（Ben Lewis）告訴美國海軍研究協會新聞，殲-20擁有精確對海打擊能力，恐使在第一島鏈或周邊行動的美國及盟國部隊風險驟增。

路易斯說：「值得注意的是，相較單座版殲-20，雙座版的殲-20S在海上打擊任務中可能扮演更重要角色。一款具備對海打擊能力的匿蹤戰機，將大幅提高在第一島鏈內或周邊行動的美軍與盟國部隊所承受風險。」

他表示雙座版代表殲-20重要進化，可能有更多不同武器系統與電子設備，而兩名乘員則更有利引導無人機群作戰。

五角大廈在2025年版中國軍力報告裡警告，持續增加中的各型殲-20戰機數量「將在衝突中對美國或盟軍構成挑戰」。

英國智庫「皇家聯合軍事研究所」（RUSI）1月8日發表一篇探討俄羅斯與中國這5年撼動全球空權格局的報告，裡面提到J-20/A/S三款型號去年共生產120架，到2025年底這三款型號的殲-20已有320-350架服役。

美國 海軍 戰機 殲20

延伸閱讀

指1.25兆軍費預算高比例非對美軍購 黃國昌：恐僅賴總統跟軍火商知道

陸委會副主委沈有忠：第一島鏈國家需深化安全合作

海軍康定級第2艘實施性能提升工程艦 昨日進廠備便

海軍昔內鬥遺珠趙建國重返核心 藉電展室升中將專業受質疑

相關新聞

時機點耐人尋味…中對日祭稀土大棒 美中休戰期間韓日遭一拉一踩

韓國總統李在明訪中期間，中國突宣布對日本祭出稀土管制，外媒指出，時機點耐人尋味，為對韓國與日本「一拉一踩」的外交策略。專...

與加國外長會面 陸外長王毅：中國願同加拿大加強溝通、排除干擾

在加拿大總理卡尼（Mark Carney）訪問北京之際，大陸外長王毅15日表示，當今世界正經歷前所未有的深刻複雜變化，中...

日本要求撤回兩用物項出口管制 北京堅決反對：不接受

中國大陸宣佈對出口日本的軍民兩用物項加強管制後，日本首相高市早苗直言，無法容許中國單方面收緊出口管制，批評有關做法明顯背...

南海衝突未停 菲律賓明起對中國公民單方面免簽

就在中菲南海主權衝突持續緊張之際，菲律賓外交部宣布，自16日起，對中國大陸公民開放免簽入境。

黎智英國安案拒絕認罪 擇日判決 分析：求情理由站不住腳

香港壹傳媒集團創辦人黎智英等9人違反國安法一案，高等法院原訟庭已完成聽取黎智英和其他關連案件全部被告的求情，將擇日判決。...

彭博：陸與委內瑞拉、美國官員談判 望先前對委國貸款獲保障

彭博引述知情人士報導，中國大陸官員已尋求與委內瑞拉、美國官員會談，以就中國向這一南美國家提供的貸款獲得相關保障。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。