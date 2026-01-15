與加國外長會面 陸外長王毅：中國願同加拿大加強溝通、排除干擾

快訊

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
中國大陸外長王毅15日在北京與加拿大外長安南德會面，表達願意與加拿大加強溝通，排除干擾。 （路透）
加拿大總理卡尼（Mark Carney）訪問北京之際，大陸外長王毅15日表示，當今世界正經歷前所未有的深刻複雜變化，中國願同加拿大加強溝通，增進信任，排除干擾。

據大陸外交部網站消息，王毅15日在北京會見加拿大外長安南德（Anita Anand）。王毅說，卡尼開啟了訪華行程，這是加拿大總理時隔8年訪華，對兩國關係具有轉折性、標誌性意義。兩國領導人將舉行會見會談，相信將為雙邊關係開闢新前景。

王毅稱，當今世界正經歷前所未有的深刻複雜變化，中加關係影響超越雙邊範疇。他說，中國願同加拿大加強溝通，增進信任，排除干擾，深化合作，推動雙邊關係在新形勢下走穩、走實、走好。

王毅也說，中加兩國社會制度不同，源於不同歷史文化積澱，基於各自人民選擇。雙方應理性、友善、包容看待對方，以相互尊重的方式處理問題，聚焦合作議程，釋放積極信息，為兩國關係發展提供正面預期，注入更多信心，共同構建中加新型戰略伙伴關係。

卡尼14日晚乘機抵達北京首都國際機場，展開為期4天的訪陸行程，大陸海關總署署長孫梅君到機場迎接。卡尼辦公室稱，此次訪問將聚焦貿易、能源、農業和國際安全等議題。

這是加拿大總理時隔8年多後再次訪問中國大陸。卡尼出發前在社媒X發文說：「中國是我們的第二大貿易伙伴，也是世界第二大經濟體。我們兩國之間務實且富有建設性的關係，將為太平洋兩岸帶來更大的穩定、安全和繁榮。」

加拿大曾在2018年應美國要求逮捕大陸科技巨頭華為的副董事長孟晚舟，北京隨後以間諜罪名拘留2名加拿大人，雙邊關係一度降至冰點。兩國近年也在貿易上出現摩擦，前總理特魯多政府在2024年跟隨美國腳步，對中國的電動車、鋼鋁產品分別徵收100%和25％關稅。北京則在去年對加拿大的油菜籽、豬肉、海鮮等農產品加徵關稅。

