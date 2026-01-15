快訊

彭博：陸與委內瑞拉、美國官員談判 望先前對委國貸款獲保障

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
2023年9月13日，大陸國家主席習近平在北京人民大會堂與來訪的時任委內瑞拉總統馬杜洛會談。（新華社）
彭博引述知情人士報導，中國大陸官員已尋求與委內瑞拉美國官員會談，以就中國向這一南美國家提供的貸款獲得相關保障。

報導引述1位知情人士說，此次接觸是中國政府和銀行在委內瑞拉總統馬杜洛被美國抓捕後，為維護自身經濟與放貸利益而展開的一系列密集行動之一。自馬杜洛被送離卡拉卡斯以來，川普政府一直試圖將委內瑞拉進一步拉入其勢力範圍。

委內瑞拉目前仍欠中國大陸相關機構多少債務尚不清楚，因為加拉加斯在2017年發生違約後，已停止公布詳細債務數據。相關估計也差異懸殊，分析人士認為，未償債務規模介於100至200億美元之間，預計中國將在未來任何涉及委內瑞拉的債務重組中，堅持擁有一席之地。

大陸駐美使館發言人劉鵬宇在電郵中回應，「中國和委內瑞拉的合作，是兩個主權國家之間的合作，受國際法和兩國國內法的保護。中國將採取一切必要措施，維護中國在委內瑞拉的合法權益。」

劉鵬宇重申中方立場，認為美國的干預行為侵犯了委內瑞拉的主權，並稱無論政治局勢如何，中國與委內瑞拉都將繼續在共同關切領域開展合作。

中國大陸在委內瑞拉的經濟角色，很大程度上源自委內瑞拉已故總統查維斯時期建立的關係。隨著委內瑞拉經濟崩潰、石油產量下滑，2000年代和2010年代初塑造兩國關係的大量合作已停擺或淡出。

