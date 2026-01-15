彭博：陸與委內瑞拉、美國官員談判 望先前對委國貸款獲保障

彭博引述知情人士報導，中國大陸官員已尋求與委內瑞拉、美國官員會談，以就中國向這一南美國家提供的貸款獲得相關保障。

報導引述1位知情人士說，此次接觸是中國政府和銀行在委內瑞拉總統馬杜洛被美國抓捕後，為維護自身經濟與放貸利益而展開的一系列密集行動之一。自馬杜洛被送離卡拉卡斯以來，川普政府一直試圖將委內瑞拉進一步拉入其勢力範圍。

委內瑞拉目前仍欠中國大陸相關機構多少債務尚不清楚，因為加拉加斯在2017年發生違約後，已停止公布詳細債務數據。相關估計也差異懸殊，分析人士認為，未償債務規模介於100至200億美元之間，預計中國將在未來任何涉及委內瑞拉的債務重組中，堅持擁有一席之地。

大陸駐美使館發言人劉鵬宇在電郵中回應，「中國和委內瑞拉的合作，是兩個主權國家之間的合作，受國際法和兩國國內法的保護。中國將採取一切必要措施，維護中國在委內瑞拉的合法權益。」

劉鵬宇重申中方立場，認為美國的干預行為侵犯了委內瑞拉的主權，並稱無論政治局勢如何，中國與委內瑞拉都將繼續在共同關切領域開展合作。

中國大陸在委內瑞拉的經濟角色，很大程度上源自委內瑞拉已故總統查維斯時期建立的關係。隨著委內瑞拉經濟崩潰、石油產量下滑，2000年代和2010年代初塑造兩國關係的大量合作已停擺或淡出。