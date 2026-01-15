從副職轉正 唐方裕已出任中共中央政策研究室主任

快訊

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
中共中央政策研究室副主任唐方裕日前已從副職轉正，出任中共中央政策研究室主任。（圖／取自大陸國新網）
中共中央政策研究室副主任唐方裕日前已從副職轉正，出任中共中央政策研究室主任。

據央視網，央視總台14日舉辦學習宣傳貫徹中共二十屆四中全會精神宣講報告會，中央宣講團成員、中央政策研究室主任唐方裕作宣講報告。

公開資訊顯示，唐方裕上一次公開露面，是在2024年7月19日舉行的、介紹和解讀中共二十屆三中全會精神新聞發布會上，唐方裕以中央政策研究室副主任（正部長級）身分出席並介紹情況，直至此次履新。

中央政策研究室是專為中央研究政治理論、政策及草擬文件的直屬機關，職能包括參與中共中央大型會議的文件起草，為中央決策提供建議和諮詢等。

據公開簡歷，62歲的唐方裕長期在中央政策研究室工作，曾任中央政策研究室黨建局副局長、政治研究局局長等職。他於2017年出任中共中央辦公廳調研室主任，2018年升任中央辦公廳副主任；2023年1月至10月期間，唐方裕任重慶市政協主席。

在2023年11月唐方裕返回北京工作時，當時已有消息傳出指唐方裕已出任中共中央政策研究室常務副主任（正部長級），可能不久將接替江金權出任中央政策研究室主任。

主任 中共 文件

相關新聞

港媒：中共10將軍缺席中紀委大會「相信均已去職」

港媒星島日報15日發表署名文計指出，中紀委第五次全體會議14日閉幕，133名中央紀委委員中，共有22名軍隊系統的中紀委委...

新疆網紅官員賀嬌龍意外墜馬、頭部重傷離世 年僅47歲

14日深夜，新疆網紅官員賀嬌龍因墜馬頭部重傷、搶救無效離世，年僅47歲。

兩岸關係走向 張五岳：今年看「這幾件大事」

兩岸關係走向複雜，淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳15日指出，今年觀察重點放在上半年，今年兩岸關係的幾個大事，要看即將...

國台辦提九二共識 陸委會籲放下執念

賴總統已任命前台灣日本關係協會會長蘇嘉全，出任海基會董事長，盼推動兩岸正面交流。大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨日回應指，只有承...

中共反腐 盯金融、教育、學會

為推進今年反貪腐工作，昨公布的中共中紀委全會會議公報點名，今年要深化整治金融、教育、學會等重點領域腐敗，著重查處「關鍵少...

