從副職轉正 唐方裕已出任中共中央政策研究室主任
中共中央政策研究室副主任唐方裕日前已從副職轉正，出任中共中央政策研究室主任。
據央視網，央視總台14日舉辦學習宣傳貫徹中共二十屆四中全會精神宣講報告會，中央宣講團成員、中央政策研究室主任唐方裕作宣講報告。
公開資訊顯示，唐方裕上一次公開露面，是在2024年7月19日舉行的、介紹和解讀中共二十屆三中全會精神新聞發布會上，唐方裕以中央政策研究室副主任（正部長級）身分出席並介紹情況，直至此次履新。
中央政策研究室是專為中央研究政治理論、政策及草擬文件的直屬機關，職能包括參與中共中央大型會議的文件起草，為中央決策提供建議和諮詢等。
據公開簡歷，62歲的唐方裕長期在中央政策研究室工作，曾任中央政策研究室黨建局副局長、政治研究局局長等職。他於2017年出任中共中央辦公廳調研室主任，2018年升任中央辦公廳副主任；2023年1月至10月期間，唐方裕任重慶市政協主席。
在2023年11月唐方裕返回北京工作時，當時已有消息傳出指唐方裕已出任中共中央政策研究室常務副主任（正部長級），可能不久將接替江金權出任中央政策研究室主任。
