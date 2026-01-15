兩岸關係走向 張五岳：今年看「這幾件大事」

兩岸關係走向複雜，淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳15日指出，今年觀察重點放在上半年，今年兩岸關係的幾個大事，要看即將召開的「中央對台工作會議」，以及3月大陸「兩會」預計通過的「十五五規劃」對台比重一定有重視。預計「十五五規劃」通過後，將有國共兩黨鄭習會以及「大兩岸」的川習會。

15日上午，國策研究院於張榮發基金會大樓會議室舉辦「川普執政周年與2026國際政經局勢展望」座談會，張五岳稱，中共二十屆四中全會再次確立其總書記習近平的黨內地位，此後召開3次政治局會議，重點是全力抓黨內「一把手」風紀整肅，就是高層反腐等工作還在進行中。

張五岳預期，2026中國大陸政經只有兩個大事，第一是「兩會」要通過「十五五規劃」，第二是用什麼人事來配備？取決於今年秋天會召開中共二十屆五中全會，這是二十一大前最重要一次會議，五中全會應會定案有關二十一大高階人事部署等問題。

另外對於中共的軍事、外事問題，張五岳表示，共軍35位上將，最近只有6位上將正常出席，今年兩會、五中全會顯然要好好處理，外事系統現在則僅有2位中央委員，一位是王毅（政治局委員兼外長）、一位是劉海星（中聯部長），大陸外交部黨委書記齊玉並沒有駐外經歷。在國防跟外事系統，中共確實出現斷層，如何補齊會是重點。

就2026年兩岸關係，張五岳說，第一是即將召開的中央對台工作會議，應該在兩會前召開，尤其今年會有4次「川習會」、台灣要九合一選舉、美國要期中選舉等，面對美中台、區域等衝突，這顯然是它們關注的重中之重。第二是今年3月兩會要看經濟指標如何，預估今年是4.5%至5%左右，今年「十五五規劃」兩岸專章對台一定有重視，十五五規劃通過後，兩個問題一定進行，就是國共兩黨鄭習會以及大兩岸的川習會。

張五岳分析，有別於釜山會晤100分鐘走過場，4月的川習會雙方一定有備而來，一方面川普希望訪問能取得重大成果，讓期中選舉起死回生，在高市早苗、台海等爭議影響下，習近平也會在台灣問題有所著墨。

張五岳認為，重點不再美國會否反對台灣獨立、支持兩岸統一，北京並不期待中國統一會靠美國積極、協助，但北京會明確關切美台在外交、軍售、總統過境問題上會否碰觸到美中之間的紅線，相信川習對話重點並非如何推進中國統一，而是如何避免美中之間因為雙方內部選舉等因素，而讓美台關係進一步的強化，可能會引爆美中關係與台海問題。他認為，倒到不用擔心台灣主權在川普大交易中被交易掉，重點應該是避免誤判、管控分歧；而兩岸關係今年觀察重點放在上半年，下半年因為有美台的選舉，剩下的問題總體風險可控。

中研院歐美所研究員林正義則說，今年會有4次川習見面，大部分是依附在多邊場合如G20、APEC，習會否利用參加G20對美國事訪問？這非常有可能。另4月川普訪問大陸，林正義分析，假如要有高峰會，美中關係不能全面破壞，即使有受到破壞、遇到黑天鵝事件，還是可以「補網」，這2個國家應是鬥而不破。

林正義說，去年12月初公布的美國國家安全戰略，對中國大陸已不再講它是戰略競爭者、修正主義強權，反映川普作為生意人，生意人不講太多不好聽、把自己路斷掉的話，但生意人也會做很多準備。他提到，川普最大一筆對台軍售案，也是給了中國大陸1個答案，「表面上不指明，但做了很多防範措施。」