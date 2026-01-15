新疆網紅官員賀嬌龍意外墜馬、頭部重傷離世 年僅47歲

14日深夜，新疆網紅官員賀嬌龍因墜馬頭部重傷、搶救無效離世，年僅47歲。

據《新疆日報》報導，新疆維吾爾自治區農產品品牌建設與產銷服務中心主任賀嬌龍，因傷搶救無效，於星期三晚上11時12分不幸離世。報導指出，11日下午3時許，賀嬌龍在新疆西北部的博爾塔拉蒙古自治州首府博樂市，進行農產品電商銷售活動前期拍攝時，意外墜馬致頭部嚴重受傷，隨即被送往博州人民醫院救治。

中共博州黨委、政府安排組織當地醫療資源全力搶救，並聯繫大陸相關學科專家進行會診，新疆衛健委並選派專家趕赴當地參加搶救。賀嬌龍13日轉入新疆醫科大學第一附屬醫院接受重症醫學救治，14日因傷勢過重搶救無效，不幸離世。

先前賀嬌龍是否離世曾消息反覆。《澎湃新聞》14日一度引述賀嬌龍團隊相關方面報導，指賀嬌龍13日在工作過程中意外墜馬，經搶救醫治無效不幸離世。

不過，青島市廣播電視台旗下微信公眾號「正在新聞」同日引述中共新疆維吾爾自治區宣傳部新聞處工作人員澄清，指賀嬌龍逝世是假消息，人沒有去世，有新情況會發通報；另外，《瀟湘晨報》也引述新疆維吾爾自治區優質農產品產銷服務中心1名工作人員說，目前賀嬌龍仍在醫院，「沒有去世」。

據公開簡歷，賀嬌龍生於1979年12月，來自四川射洪，2012年任昭蘇縣昭蘇鎮黨委書記；2016年賀嬌龍任昭蘇縣景區管委會主任，並繼續擔任中共昭蘇鎮黨委書記；2017年出任昭蘇縣副縣長；2021年她任新疆維吾爾自治區伊犁哈薩克自治州文旅局中共黨組成員、副局長，2023年任現職。

她在昭蘇縣副縣長任上時，曾因1段「雪原策馬奔騰」影片在大陸網上走紅。澎湃新聞稱，隨著賀嬌龍爆火「出圈」，她當時所在的昭蘇縣被帶火，之後她成為「新疆文旅推薦人」之一，去年賀嬌龍也獲得「自治區先進工作者」、「全國三八紅旗手」稱號。