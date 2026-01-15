快訊

中國外交部駐港公署要求美方停止干預黎智英案

中央社／ 香港15日電

中國外交部駐港公署發文，批評美國國會個別政客支持香港壹傳媒集團創辦人黎智英，要求相關人士停止干預黎智英的國安案件。

公署昨天在其官方網頁發文表示，「美國國會個別政客公然為反中亂港分子黎智英撐腰張目，發表歪曲事實、干涉特區司法的錯誤言論，外交部駐港公署發言人表示強烈不滿和堅決反對。」

公署發言人指出，在黎智英案中，「其犯罪事實清楚、證據確鑿，不容置喙」，又指法院多次確認黎智英在押期間獲得妥善醫療照顧，合法權益得到依法保障，黎智英的代表律師也予以確認。

發言人表示，「美國個別政客對此選擇視而不見，純屬別有用心的政治操弄」，並指「美國有關政客為黎智英開脫罪名、包庇美化，干預特區司法，嚴重違反不干涉內政等國際法原則和國際關係基本準則」。

黎智英等9人被控觸犯國安法的勾結外國勢力罪，各人早已自行認罪或被高等法院裁定罪名成立，並於前天完成求情陳辭，法官將會擇日判刑。

