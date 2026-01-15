聽新聞
中泰高鐵工地意外 32死64傷

聯合報／ 記者廖士鋒／綜合報導
昨日位於泰國呵叻府的中泰高鐵工程傳出重大事故，一輛起重機墜落砸中載客列車後導致數十人死亡，圖為救援人員在廢墟中進行救援等後續。（美聯社）
大陸參與興建的中泰高鐵工程，昨日傳出起重機掉落，導致卅二死的重大傷亡意外，對此大陸外交部發言人毛寧強調高度重視項目跟人員安全，同時也指出，有關標段是由泰方企業施工，事故原因還在調查中。

昨日上午這起重大事故發生在泰國高鐵工地，起因是高架上的高鐵工地之起重機墜落，砸中下方行駛的載客列車，導致列車起火與脫軌，據泰國民族報，至昨晚已有卅二人死亡、六十四人受傷、三人失蹤。泰國國家鐵路局已暫停該工程。

此次事故發生地點位於泰國東北部的呵叻府，當地正進行中泰高鐵工程，未來將連接曼谷至昆明。綜合多家大陸媒體報導，泰國副總理兼交通部長披帕表示，他已收到一起關於施工起重機墜落砸中火車的事故報告。事故涉及由曼谷開往烏汶府的列車。

大陸駐泰國大使館昨日確認，當地警方說當天發生在呵叻府的鐵路事故中暫無大陸人傷亡報告，事發標段無陸方施工企業和施工人員參與。毛寧昨日下午在記者會上指出，注意到有關事故的報導，對事故造成人員傷亡表示慰問。大陸政府高度重視項目和人員的安全，「我們也正在了解情況，目前看有關標段是由泰方企業在施工，事故的原因還在調查中」。

不過中央社引述獨立媒體「泰國人民」報導指，事故發生的路段全長卅七點四五公里，是由義大利泰工程公司承建，土木工程相關設計與工程顧問工作則由大陸中國鐵路國際有限公司及中國鐵路設計集團組成的工程團隊負責。BBC也報導，事故發生的路段是由義大利泰工程公司負責，這家公司是泰國最大的承包商之一，也曾負責承建去年三月緬甸強震波及泰國時，曼谷唯一倒塌的審計署辦公大樓。

相關新聞

太子集團創辦人被押解後 陸公安部高官赴柬埔寨商討打擊詐騙

太子集團創辦人陳志8日自柬埔寨被押解中國後，中國公安部長助理劉忠義率團前往柬埔寨，13日與柬埔寨移民總局長宋威斯納（So...

國台辦再稱懲治台獨 陸委會指「不具實質意義」：ROC、PRC互不隸屬

大陸日前將我內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列為「台獨頑固分子」，大陸國台辦發言人朱鳳蓮14日稱，「台灣是中國的台灣」，將...

海基會新董座拓新局？國台辦重申九二共識 陸委會引佛經籲：放下執念

賴清德總統任命蘇嘉全出任海基會董事長。大陸國台辦14日上午重申，只有承認體現一個中國原則的九二共識，兩岸兩會對話溝通機制...

陸去年汽車產、銷、出口 創新高

去年大陸汽車產銷量分別為三四五三點一萬輛以及三四四○萬輛，分別年增百分之十點四、九點四，產銷量再創歷史新高，連續十七年位...

國台辦提九二共識 陸委會籲放下執念

賴總統已任命前台灣日本關係協會會長蘇嘉全，出任海基會董事長，盼推動兩岸正面交流。大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨日回應指，只有承...

中共反腐 盯金融、教育、學會

為推進今年反貪腐工作，昨公布的中共中紀委全會會議公報點名，今年要深化整治金融、教育、學會等重點領域腐敗，著重查處「關鍵少...

