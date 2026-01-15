中泰高鐵工地意外 32死64傷

大陸參與興建的中泰高鐵工程，昨日傳出起重機掉落，導致卅二死的重大傷亡意外，對此大陸外交部發言人毛寧強調高度重視項目跟人員安全，同時也指出，有關標段是由泰方企業施工，事故原因還在調查中。

昨日上午這起重大事故發生在泰國高鐵工地，起因是高架上的高鐵工地之起重機墜落，砸中下方行駛的載客列車，導致列車起火與脫軌，據泰國民族報，至昨晚已有卅二人死亡、六十四人受傷、三人失蹤。泰國國家鐵路局已暫停該工程。

此次事故發生地點位於泰國東北部的呵叻府，當地正進行中泰高鐵工程，未來將連接曼谷至昆明。綜合多家大陸媒體報導，泰國副總理兼交通部長披帕表示，他已收到一起關於施工起重機墜落砸中火車的事故報告。事故涉及由曼谷開往烏汶府的列車。

大陸駐泰國大使館昨日確認，當地警方說當天發生在呵叻府的鐵路事故中暫無大陸人傷亡報告，事發標段無陸方施工企業和施工人員參與。毛寧昨日下午在記者會上指出，注意到有關事故的報導，對事故造成人員傷亡表示慰問。大陸政府高度重視項目和人員的安全，「我們也正在了解情況，目前看有關標段是由泰方企業在施工，事故的原因還在調查中」。

不過中央社引述獨立媒體「泰國人民」報導指，事故發生的路段全長卅七點四五公里，是由義大利泰工程公司承建，土木工程相關設計與工程顧問工作則由大陸中國鐵路國際有限公司及中國鐵路設計集團組成的工程團隊負責。BBC也報導，事故發生的路段是由義大利泰工程公司負責，這家公司是泰國最大的承包商之一，也曾負責承建去年三月緬甸強震波及泰國時，曼谷唯一倒塌的審計署辦公大樓。