中共反腐 盯金融、教育、學會

為推進今年反貪腐工作，昨公布的中共中紀委全會會議公報點名，今年要深化整治金融、教育、學會等重點領域腐敗，著重查處「關鍵少數」、年輕幹部腐敗，配合制定反跨境腐敗法。

據新華社，中共第二十屆中紀委第五次全體會議十二至十四日在北京舉行，出席的中共中紀委委員一二○人，中共總書記習近平等七常委出席。昨會議結束後發布公報，提出二○二六年是大陸「十五五」開局之年，今年要持續深化反腐，強化政治監督、政治巡視等。

公報提及，以保持高壓震懾強化不敢腐，堅持猛藥去痾、重典治亂，繼續起底清理，深化整治金融、國企、能源、教育、學會協會、開發區和招標投標等重點領域腐敗，嚴肅查處政商勾連、權力為資本提供保護、資本向政治領域滲透等問題。

還有，深挖細查預期收益、約定代持、政商「旋轉門」等新型腐敗和隱性腐敗，著重查處「關鍵少數」、年輕幹部腐敗，深化受賄行賄一起查，加大跨境腐敗案件查辦力度，配合大陸全國人大常委會制定反跨境腐敗法。和深入落實關於加強對「一把手」和領導班子監督的意見等。