國台辦提九二共識 陸委會籲放下執念

賴總統已任命前台灣日本關係協會會長蘇嘉全，出任海基會董事長，盼推動兩岸正面交流。大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨日回應指，只有承認體現一個中國原則的「九二共識」，兩岸兩會對話溝通機制才能重啟，海基會才能發揮其應有功能。陸委會則回以禪宗六祖惠能的開示「前念著境即煩惱，後念離境即菩提」，呼籲對岸放下執念。

朱鳳蓮昨也指出，民進黨當局頑固堅持「台獨」分裂立場，拒不承認「九二共識」，單方面破壞兩岸對話協商的政治基礎。

陸委會則表示，海基會於一九九一年成立，當時中共所謂的「一個中國」原則的「九二共識」，還沒被創造出來。兩岸兩會的交流互動，設置前提與障礙的一直都是中共。

陸委會並指出，如同六祖惠能大師所言：「前念著境即煩惱，後念離境即菩提」，中共只要放下執念，兩岸兩會自能發揮服務民眾的功能。

至於日前海基會副秘書長黎寶文展望兩岸關係時，坦言今年是高度不確定的情況，但仍會盡最大努力促進兩岸甚至兩會恢復對話，朱鳳蓮就此回應，如果說兩岸關係不確定，根本原因只有一個，就是因為民進黨當局頑固堅持「台獨」分裂立場，不斷勾連外部勢力進行謀「獨」挑釁。「解決的辦法是確定的」。她重申上述內容。

另外，暌違九年的國共論壇傳出擬於本月底舉辦，朱鳳蓮昨天表示，「如果有這方面的信息（訊息），我們會即時發布」，她同時表示，大陸願在堅持九二共識，反對台獨的共同政治基礎上，和包括中國國民黨在內的台灣各政黨團體和各界人士一道加強交流交往。

而今年APEC會議第一次資深官員會議將於下個月在大陸舉行，我方外交部表示已與各方協調了出入境模式，朱鳳蓮對此稱，作為今年APEC活動的東道主，大陸「將按照一個中國原則和APEC有關諒解備忘錄的規定和慣例處理台灣地區參會事宜」。