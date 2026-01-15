陸去年汽車產、銷、出口 創新高

去年大陸汽車產銷量分別為三四五三點一萬輛以及三四四○萬輛，分別年增百分之十點四、九點四，產銷量再創歷史新高，連續十七年位居全球第一。汽車出口更創紀錄，達到七百萬輛。

央視新聞報導，中國汽車工業協會昨日發布以上數據。同時，去年大陸新能源汽車產銷量逾一千六百萬輛，其中大陸國內新車銷量比重逾百分之五十。

在對外貿易方面，汽車出口逾七百萬輛，創歷史新高，其中新能源汽車出口二六一點五萬輛，年增一倍。二○二四年大陸汽車出口五八五點九萬輛，新能源汽車出口為一二八點四萬輛。

中國大陸於二○二三年首度超越日本成為全球最大汽車出口國，去年大陸車企的全球新車銷量也首次超越日本登上第一。

央視報導引述中國汽車工業協會相關負責人表示，去年大陸「兩新」（設備更新與以舊換新政策）政策加力擴圍，企業新品密集上市，汽車市場終端需求持續釋放，產銷量實現超出預期的增長。

中汽協副秘書長陳士華表示，「十四五」期間，大陸汽車產業取得多方面突破，產銷量連續三年保持三千萬輛以上規模，營業收入突破人民幣十兆元，出口躋身世界第一，電動化與智慧化、網聯化加速融合，形成產業領先優勢。

陳士華指出，今年大陸汽車產業將持續推進「高質量發展」，整體市場保持穩健運行。

另據中國汽車報，今年大陸汽車市場將進入「高銷量、低增長」的新階段。目前大陸有四十五家跨國整車廠，汽車零件企業逾十萬家。

預計全年境內汽車銷量有望突破兩千八百萬輛，到二○三○年維持在三千萬輛左右，形成穩定的基本盤，未來增量的重要突破口將更多來自國際市場。預計今年大陸汽車出口（含油車和新能源車）有望突破八百萬輛，二○三○年有望實現一千萬輛供給海外市場。