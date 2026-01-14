快訊

2019年以來逾6萬港澳人士來台居留 政府續推留才政策

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
陸委會港澳蒙藏處處長兼策進會秘書長盧長水於講座上致詞。圖／台港進會提供
自2019年5月迄今，已有超過6萬名港澳人士來台居留，其中有1萬2千人已在台定居。台港策進會表示，依據新修正的外國專業人才延攬及雇用法，今年起凡在台灣取得副學士以上學位的港澳學生，於應屆畢業後覓職居留期間工作，得免另行申請工作許可，便利無縫銜接職涯發展

據台港策進會，大陸委員會與財團法人臺港經濟文化合作策進會14日與淡江大學共同舉辦今年首場「關懷港澳居民來台居留定居座談會」，邀請各機關代表與會，就港澳朋友關切的居留、定居、就業及投資等議題進行說明，近百位港澳人士、學生及大專院校僑輔人員等參與。

陸委會港澳蒙藏處處長兼策進會秘書長盧長水於會上表示，自2019年5月迄今已有超過6萬名港澳人士來台居留，其中有1萬2千人已在台定居，為關懷移居來台港澳人士，陸委會與策進會自2023年起在全台各地合辦數十場座談會，與近兩千位港澳人士面對面交流，聆聽所遇問題，提供具體說明與建議，協助港澳朋友規畫在台生活與未來發展。未來，陸委會與策進會將持續舉辦座談會，並透過後續諮詢服務。

盧長水說明，政府近年持續檢討並優化相關制度，除兼顧國家整體安全與社會穩定，也同步強化延攬與留用優秀人才。新修正的外國專業人才延攬及雇用法已於今年1月1日正式施行，港澳人士也準用部分規定，今年起凡在我國取得副學士以上學位的港澳學生，於應屆畢業後覓職居留期間工作，得免另行申請工作許可，便利無縫銜接職涯發展。

此外，自今年6月30日起，港澳人士亦可從事公私立高級中等以下學校的雙語教育相關藝能與活動領域，協助教學及教師研習與培訓。盧長水強調，這不僅是人才政策的延伸，也展現政府對港澳朋友專業能力的重視與信任。

策進會 職涯發展 香港 澳門

